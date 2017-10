SIAPA yang bisa menolak makanan pencuci mulut yang satu ini. Ya, es krim sangat disukai oleh berbagai kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa karena rasanya yang lezat dan teksturnya yang lembut juga dingin di lidah.

Tak hanya memanjakan lidah dan perut, es krim ternyata juga memiliki manfaat yang baik bagi tubuh dan mental seseorang. Salah satunya adalah dapat membangkitkan mood. Mengonsumsi es krim dapat merangsang proses terbentuknya hormon Thrombotonin, di mana hormon ini berfungsi untuk menenangkan hati, mengurangi tingkat stres serta memperbaiki suasana hati (mood).

Sebuah studi yang dilakukan oleh ahli saraf dari The Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscienc, London, pada tahun 2005, menemukan adanya kerja aktif pada bagian otak (orbitofrontal cortex) sejumlah orang yang mengonsumsi es krim vanila. Bagian orbitofrontal cortex inilah yang akan memberi efek perasaan senang pada seseorang.

Menariknya lagi, area pada otak tersebut juga aktif saat diteliti pada orang yang memenangkan hadiah sejumlah uang atau saat sedang mendengarkan musik kesukaannya. Dari sinilah para ahlimenyimpulkanjikamengonsumsi es krim dapat membangkitkan mood alias suasana hati menjadi lebih baik.

Kamu bahkan bisa membangkitkan mood dengan makan es krim tanpa takut berat badan naik. Kuncinya, pilihlah es krim low fat yang tidak akan mengganggu diet kamu.Memang ada? Tentu saja! Pilih AICE Mango Slush Low Fat yang memiliki kandungan rendah lemak dengan sensasi rasa mangga yang menyegarkan. Mood lebih baik, tak khawatir berat badan naik pula.

AICE juga tahu bagaimana membahagiakan masyarakat melalui produk es krimnya yang lezat. Karena dekat dengan masyarakat, AICE baru saja memenangkan Excellent Brand Award 2017, mendapatkan predikat nilai tertinggi di industri es krim. Mood Anda bisa lebih baik lagi, kalau tahu setiap pembelian 1 AICE Mango Slush Low Fat, mendapatkan gratis 1 AICE Nanas stick dan AICE Chocolate stick. Promo merupakan wujud terima kasih AICE kepada masyarakat.

Di sisi lain, es krim yang masuk di dalam kategori makanan beku (suhu dingin) aman dikonsumsi karena bebas bakteri. Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat mengatakan jika cara terbaik untuk memperlambat pertumbuhan bakteri pada makanan adalah dengan menyimpannya pada suhu dingin di dalam kulkas atau freezer.

Jumlah bakteri dalam makanan dapat meningkat setiap 20 menit bila disimpan dalam suhu ruangan. Proses pembekuan es krim dapat menghentikan pertumbuhan bakteri Escherichia Coli, di mana pada suhu 0 derajat Celsius, bakteri tidak dapat membelah dan membuat populasinya stabil. Kalau selama ini ragu mengonsumsi es krim karena alasan kebersihannya, sekarang Anda bisa mengubah persepsi itu.

Kalau sudah tahu manfaatnya jadi ingin makan es krim, kan?

