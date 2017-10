BEBERAPA minggu lagi Achintya Nilsen bakal merasakan malam final Miss World 2017 yang digelar di Sanya City Arena, China. Malam penganugerahan perempuan tercantik dan memiliki kepedulian sosial tersebut bakal dilangsungkan tepatnya pada 18 November mendatang.

Aktivitas di karantina pun dijalani Tya, sapaan akrab gadis Bali ini, dengan penuh semangat. Mulai dari menjalani talent show, berkeliling ke Yellow Mountain untuk menjalani shooting opening video Miss World 2017, sampai dengan berbagi cerita dengan puteri dari negara lain. Semuanya dijalani Tya dengan penuh kebahagaiaan.

Nah, sebagai bentuk dukungan terhadap Tya yang sedang berjuang membanggakan Indonesia di mata dunia, Miss Indonesia 2014, Maria Rahajeng pun menyampaikan pesan semangat dan doa terbaik untuk Tya. Dihubungi Okezone melalui pesan singkat, Maria mengaku bangga dengan Tya.

Dijelaskan Maria, dirinya yakin bahwa Tya telah bekerja sangat keras dalam mempersiapkan momen penting ini. Maria juga mengungkapkan pandangannya terhadap usaha Tya tersebut. “Sejauh ini, Tya telah membuat perkembangan yang luar biasa,’’ terangnya pada Okezone, Senin (30/10/2017).

Maria melanjutkan, dengan keikutsertaan Tya di ajang Miss World 2017, dia berharap Tya bisa menikmati ajang tersebut dengan cukup baik. Apapun yang terjadi di karantina adalah sebuah proses perjalanan hidup. Banyak ilmu yang bisa diambil dari ajang bergengsi tersebut.

Kemudian, untuk doanya, Maria menuturkan bahwa dirinya percaya bahwa Tya akan membuat Indonesia bangga di mata dunia. “Doa dan dukungan saya untuk Tya!” tulisnya.

Sementara itu, perlu Anda ketahui beberapa dukungan dari selebriti Indonesia juga sempat diberikan untuk Tya. Seperti yang belum lama ini diutarakan Mulan Jameela. Istri Ahmad Dhani itu berharap Tya bisa berjaya di Miss World 2017.

“Selamat dan sukses kepada Achintya. Semoga bisa mengharumkan dan membawa nama baik Indonesia di kancah dunia,’’ kata Mulan saat mengunjungi kantor Okezone di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Selain Mulan, ada juga Hamish Daud yang juga mendoakan Tya. Dalam video yang diunggah Tya di akun Instagram pribadinya, terlihat suami Raisa itu mengucapkan doa terbaik untuk Tya. “Congratulation untuk Miss Indonesia yang Oktober mau ke Miss World. All the best, good luck, you gonna killed it, girl!” ucapnya langsung di sebelah Tya.

Tya, tunjukan bahwa Indonesia mampu berjaya di Miss World 2017. Sukses!

