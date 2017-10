PESTA Halloween menjadi salah satu perayaan rutin yang kerap dilakukan oleh para selebriti dunia di pengujung Oktober setiap tahunnya. Perayaan ini dimeriahkan oleh para selebriti dengan penggunaan busana yang paling unik. Salah satu selebriti yang tak mau ketinggalan mengikuti semarak pesta Halloween Adele.

Melalui akun Instagram pribadinya, Adele mengejutkan para pengikutnya dengan berpenampilan bak badut menyeramkan. Pelantun lagu ‘Someone Like You’ itu tampak mengenakan kostum berwarna hijau dengan aksen metalik keemasan pada bagian kerah dan lengan. Terdapat pula gambar motif barongsai yang tersemat pada bagian bawah gaunnya.

“Happy Early Halloween & Happy Birthday Gorgeous,” tulis Adele di sisi keterangan foto OOTD-nya itu.

Sebagai pelengkap penampilan, Adele menggunakan boots dengan aksen metalik yang berhiaskan motif bintang penuh warna. Agar terlihat seperti badut, riasan wajah Adele didominasi oleh warna putih di seluruh permukaan wajah.

Riasan matanya ditonjolkan pada aplikasi bulu mata plasu yang membuat matanya terlihat semakin hidup, eyeliner hitam, serta eyeshadow glitter yang berkilauan pada bagian kelopak dan bawah mata. Tak lupa, pulasan lipstik merah semakin menyempurnakan penampilan riasan wajahnya.

“Also I can’t with this hair and make-up,” ujar Adele memberi keterangan pada foto keduanya.

Wanita berusia 29 tahun ini memang selalu tampil sempurna saat pesta Halloween setiap tahunnya. Tahun lalu, misalnya, pemenang penghargaan Grammy dan Oscar itu sukses bertransformasi menjadi sosok Jim Carrey dalam film The Mask, yang diproduksi pada 1994 silam.

Dan, setiap penampilannya dalam pesta Halloween selalu berhasil menuai pujian dari para netizen. Tampil bak badut menyeramkan saja, Adele tetap mendapat pujian dari para netizen.

“Fabulous! Hope you are well!,” ujar salah seorang netizen.

“Love it-you are looking good,” tambah netizen yang lain.

“Beautiful as always,” sambung netizen lainnya.

