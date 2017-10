AJANG pertemuan sosialita dan berbagai komunitas High Tea with HighEnd kembali digelar. Kali ini, acara tersebut digelar di Cafe WoollooMoooloo, Main Lobby MNC News Center, Jakarta Pusat.

High Tea with HighEnd digelar sebagai wadah untuk para sosialita, komunitas, dan pebisnis bertemu dan saling berinteraksi. Dengan mengusung tema Endless Radiance, rangkaian acara diisi dengan fashion show La Grace dari BY ARA rancangan desainer Mitha Hutagalung, presentasi dan product review, make-up demo dari Make-up Artist Upan Duvan, dan lainnya.

Acara ini dihadiri oleh Chairwoman dan Komisaris MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo, Director of Star Media Nusantara, Lina Priscilla, Founder of The F Thing, Valencia Tanoesoedibjo serta penyanyi Lea Simanjuntak. Liliana mengatakan, High Tea with HighEnd ini merupakan ajang berkumpul bersama teman-teman. Tak hanya sebagai ajang berkumpul saja, namun acara ini juga disebut sebagai ajang berbagi ilmu.

"Hari ini kita berkumpul bersama teman-teman, di kala kita tahu mereka juga punya banyak kegiatan masing-masing. Ini adalah momen yang penting untuk berkumpul dan berbagi ilmu," ujar Liliana Tanoesoedibjo dalam acara High Tea with HighEnd di Main Lobby MNC News Center, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).

Liliana sendiri hari ini datang dengan penampilan yang memukau seperti biasa. Ia mengenakan dress ungu dengan rambut yang diurai. Ia menambahkan, acara High Tea with HighEnd ini dapat dikatakan juga sebagai ajang pertemuan para pebisnis. Di mana dalam acara ini dilakukan product review dua brand yang bekerjasama dalam acara.

"Bisa juga disebut pertemuan ajang pebisnis. Karena pertemuan antara sponsor dan ibu-ibu costumer," ungkapnya.

Dalam acara ini, ditampilkan pula make-up demo oleh Upan Duvan yang memberikan tips seputar riasan wajah. Menurut Liliana, tips-tips ini dibutuhkan oleh para perempuan untuk menyempurnakan penampilan mereka sehari-hari. Karena make-up yang bagus dihasilkan oleh mereka yang terus berlatih.

"Tentunya kalau bisa make-up dengan benar, hasilnya bagus. Jadi perlu latihan terus, penting sekali sih. Di sini kan ada tips khusus dr make-up artis," lanjutnya.

Sementara itu, Lea Simanjuntak yang turut hadir siang ini memuji acara yang menurutnya dikemas dengan lucu. Terlebih dengan adanya make-up demo dan fashion show dengan memamerkan busana bernuansa pastel yang senada dengan tema acara.

"Bagus untuk ibu-ibu yang suka seni. Asyik aja. Bahas make-up trennya seperti apa sekarang. Tadi ada Upan Duvan. Jadi memperluas wawasan dan pengetahuan kita," pungkas Lea.

