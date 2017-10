SALAH satu tren traveling yang merasuki Kids Zaman Now adalah solo traveling. Setahun terakhir ini banyak yang mulai mencoba traveling sendirian baik di dalam Indonesia maupun ke luar negeri.

Bahkan para cewek Kids Zaman Now juga tertarik melakukannya. Kira-kira destinasi mana saja yang cocok untuk Kids Zaman Now yang mau solo traveling ya ?.

Solo traveling sebenarnya sudah umum dilakukan para traveler dari negara-negara di benua Eropa dan Amerika. Traveling memang sudah menjadi budaya bagi anak muda terutama di Eropa. Mereka mulai traveling sejak masih SMA.

Banyak juga yang melakukan solo traveling selama 1 tahun lho setelah lulus kuliah. Gema Solo Traveling baru kedengaran di kalangan Kids Zaman Now di Indonesia setahun terakhir ini dan menjadi tren bagi Kids Zaman Now untuk melakukannya. Solo traveling dianggap unik, menantang, belum mainstream dan terlihat cool. Berikut beberapa pilihan negara yang aman bagi Kids Zaman Now yang ingin solo traveling :

1. Singapura

Negara paling maju ini di Asia Tenggara ini aman bagi solo traveler bahkan bagi yang pemula dan juga perempuan. Singapura aman, bersih, insfrastrukturnya maju dan transportasi publiknya sistematis membuat solo traveler mudah bepergian dari satu titik ke titik lain.

Kalau mau pergi Singapore zoo bisa naik MRT, shopping ke Orchard tinggal naik bus. Ada banyak hostel dan hotel yang bisa dipilih sesuai budget. Banyak juga warga Singapura yang bisa berbahasa Indonesia sehingga memudahkan Kids Jaman Now berkomunikasi.