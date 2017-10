MASA karantina Miss World 2017 yang kini tengah berlangsung dipenuhi serangkaian kegiatan termasuk opening ceremony. Kemarin, ratusan peserta dari berbagai negara mengunjungi Yellow Mountain, Huangshan. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah oleh Miss Indonesia 2017 yang juga menjadi salah satu peserta, Achintya Nilsen.

Tya, sapaan akrabnya, mengungkapkan rasa bahagianya bisa berada di puncak gunung dan melihat pemandangan yang menakjubkan. Ya, Yellow Mountain atau Huangshan Mountai adalah salah satu obyek wisata terkenal di China yang sering dikunjungi wisaawan.

Dalam caption Tya menulis pengalaman tersebut adalah kehormatan baginya karena bisa mewakili dan membawa bendera Indonesia dengan bangga. Selain itu, ini adalah kali pertamanya Tya naik gunung menggunakan cable cars.

“We got up using cable cars which was a first for me! A little bit scary, but my excitement trumped that feeling,” tulis Tya seperti yang dikutip dari akun Instagram pribadinya, @tyanilsen, Senin (30/10/2017). Meskipun takut, Tya gembira karena banyak orang yang mendukungnya termasuk penduduk setempat.

Busana yang dipilih Tya untuk naik gunung terbilang simple. Terlihat dia mengenakan jaket berwarna kuning. Tak lupa Tya menyampirkan syal berwarna jingga yang sering ia kenakan kemana-mana selama masa karantina ini. Rambutnya yang digerai menambah kesederhanaan namun tetap cantik.

Tak hanya membagikan kegiatannya, Tya berpesan kepada para pengikutnya agar tidak lupa menyaksikan pengalamannya naik gunung di malam final yang akan digelar 18 November 2017 mendatang. “See if you can spot me in the opening haha 😘,” tambahnya.

Jangan lupa untuk terus mendukung Tya agar dapat meraih kesuksesan di ajang Miss World 2017. Bagi Anda yang ingin mendukung, caranya cukup mudah. Pertama, kunjungi situs resmi Miss World atau download aplikasinya. Lalu buka aplikasi, cari kontestan, dan kemudian pilih Indonesia. Terakhir, klik tombol 'Vote'.

Kedua, Anda bisa mengunduh aplikasi MobStar. Seusai mengunduh, buka aplikasi, lalu cari nama 'Achintya Nilsen (yang terverifikasi), geser ke kanan untuk vote 'YES'. Mudah bukan?

(hel)