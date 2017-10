MENGINAP di sebuah hotel jadi kebutuhan utama ketika melakukan perjalanan. Ada banyak ragam konsep hotel yang bisa Anda temukan ketika berada jauh dari rumah.

Dengan tersedianya ragam hotel tersebut, Anda bisa memilihnya yang sesuai dengan selera Anda. Pilihlah yang menurut Anda nyaman dan cocok untuk ditempati.

Jika Anda termasuk traveler yang juga memiliki hobi membaca, carilah hotel yang dapat memuaskan gairah membaca Anda. Namun, hotel dengan konsep seperti ini memang cukup sulit untuk ditemukan.

Salah satunya yang bisa Anda tempati yaitu, The Literary Man Hotel. Hotel bergaya perpustakaan ini bisa Anda temukan di salah satu desa di Portugal, yaitu Desa Obidos.

Bagi Anda yang juga kutu buku dan gemar larut dalam kata-kata, dengan menginap di The Literary Man Hotel, maka Anda akan terpukau dengan koleksi bukunya yang mencapai 50 ribu buah buku! WOW! Anda yang gemar membaca tidak perlu lagi membawa buku dalam perjalanan jika hendak bertualang di Portugal.

Melansir dari Oddity Central, hotel yang didirikan pada 2015 tersebut telah populer sebagai hotel terbaik di dunia khusus pencinta buku. Koleksi-koleksi buku yang dimiliki oleh The Literary Man Hotel juga cukup beragam, yaitu kumpulan karya sastra yang terus berkembang, sebagian buku pun ditulis dalam bahasa Inggris.

Ketika Anda memutuskan untuk menginap di hotel ini, maka janganlah kaget. Pasalnya, Anda akan menemukan deretan atau barisan buku hampir disetiap sisi hotel.

Buku-buku tersebut Anda akan lihat berderet di dinding lounge, tempat tidur, bar gin in house dan bahkan di gudang anggur tua. Ada lebih dari 50 ribu karya sasatra yang mencakup dari berbagai genre, novel, puisi hingga buku memasak disediakan di The Literary Man Hotel, dikutip dari Oddity Central, Senin (30/10/2017).

Buat Anda yang sedang asyik membaca buku di hotel tapi harus check out, Anda tidak perlu khawatir. Pasalnya, Anda masih bisa membawa dan melanjutkan buku tersebut bersama Anda, karena buku-buku yang ada di The Literary Man ini dijual dan bisa dibeli.

