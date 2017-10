DANAU Toba masuk ke dalam salah satu dari 10 destinasi Bali baru yang diprioritaskan oleh pemerintah. Karena itu, pengembangan kawasan wisata ini menjadi prioritas.

Bandara Internasional Silangit yang baru dibuka pun mendapat perhatian dari banyak pihak. Penyanyi Lea Simanjuntak misalnya, ia merasa senang dengan dibukanya bandara yang berada di Siborong-Borong itu.

Menurutnya, sudah saatnya Danau Toba dikenal oleh dunia internasional. Pasalnya, danau ini memiliki potensi pariwisata yang besar untuk menghidupkan perekonomian masyarakat.

"Saya rasa sudah waktunya sekarang Danau Toba dikenal. Orang baru nyadar, tadinya (akses) susah, sekarang sudah ada Bandara Silangit. Keren, sudah internasional. Bikin orang ingat di Danau Toba ada hal yang keren. Ayo silakan datang," ujar Lea Simanjuntak saat ditemui Okezone usai acara High Tea with HighEnd di Main Lobby MNC News Center, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).

Berbicara soal Danau Toba, Lea mengungkapkan dirinya memiliki kenangan yang berkesan di danau tersebut. Hal itu terjadi pada tahun lalu saat dirinya menghadiri perayaan Natal nasional di sekitar Danau Toba.

"Paling berkesan sekali tahun lalu di Natal nasional. Besoknya sempat ke Sipinsur, tempat wisata isinya pohon-pohon pinus, tiba-tiba ada lapangan terbuka yang bisa langsung lihat ke Toba. Unbelievable!" seru Lea.

Setelah melihat dan mengabadikan pemandangan yang indah dari Danau Toba, Lea pun membagikan foto-fotonya tersebut ke komunitas travelingnya yang berasal dari berbagai negara. Ia pun dengan bangga menceritakan bahwa itu adalah Danau Toba.

"Pada nanya 'Where is this?'. Ini kan bisa memajukan pariwisata," jelasnya.

Lea juga mengatakan bahwa saat ini di sekitar Danau Toba sudah terdapat banyak pilihan akomodasi dan tempat nongkrong yang keren. Hanya saja belum semua orang mengetahui potensi yang indah dari Danau Toba.

"Sekarang banyak sekali hotel bagus dan coffee shop. Banyak yang belum tahu saja. Dan saya rasa itu sayang sekali," ujarnya.

Ia pun berharap dengan bertambahnya sarana dan aksesibilitas di Danau Toba, Indonesia bisa semakin dikenal.

"Harapannya dunia makin melihat potensinya. Bisa membuat paket wisata yang dari Eropa, enggak usah lewat Cengkareng," pungkasnya.

