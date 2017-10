PERNIKAHAN Song Hye Kyo dan Song Joong Ki siap digelar sore ini. Dikabarkan, pernikahan yang akan membuat seluruh penggemar K-Drama menangis ini bakal dihelat pukul 16.00 sore di Shilla Hotel.

Sebelumnya, persiapan menjelang pernikahan khususnya masalah dekorasi banyak diperbicarakan netizen. Pasalnya, pasangan ini mengusung konsep garden party yang cantik. Dan ternyata perkiraan tersebut benar adanya.

Dilihat dari akun Twitter @D0NGMINNIE, altar pernikahan #SongSongCouple ini sudah selesai dirapikan. Dalam caption foto yang dibagikan dan viral di media sosial ini, akun tersebut menuliskan, “The venue is so beautiful (emoticon love). Everything is set up we are just waiting for the lovely couple! #SongSongcouple #SongSongWedding”.

Jika dilihat dari foto tersebut, sepertinya pasangan ini memang ingin menampilkan konsep pernikahan yang sederhana tetapi tetap hangat dan bertabur kebahagiaan dan cinta. Tak ada sesuatu yang tampak mewah di venue pernikahan pasangan yang juga berperan di drama Korea “Descendants of The Sun” ini.

Venue ditempatkan di central area dari Shilla Hotel, Seoul, Korea Selatan. Untuk bangku tamunya sendiri pun terlihat tidak terlalu banyak. Ya, dikabarkan pernikahan mereka pun dilangsungkan sangat privasi. Beberapa tambahan lampu taman dengan konsep klasik pun ditambahkan di sisi-sisi bangku tamu. baik yang gantung maupun yang ada di tanah. Bunga lilly dan mawar putih bertaburan di semua venue.

Untuk altarnya sendiri, terlihat tidak biasa. Sebab, ada seperti kaca yang melingkari altar yang bakal menjadi saksi pernikahan paling ditunggu pencinta Korea di seluruh dunia. Pada bagian atapnya diberikan setumpuk bunga mawar putih yang nampak rimbun. Sangat romantis!

Yang terlihat menarik juga adanya lingkaran bunga sebanyak 3 titik di tempatkan di sepanjang ruang menuju altar utama. Lingkaran bunga itu sepertinya merupakan kelopak bunga yang ditabur begitu saja. Untuk maksud dan tujuannya masih belum dapat dipastikan. Yang jelas, adanya 3 lingkaran bunga tersebut menambah cantik keseluruhan venue.

Jika dilihat dari keseluruhan, venue pernikahan #SongSongcouple ini memang berkonsep garden party. Dengan background bangunan khas Korea yang terlihat sangat kokoh dan terawat dengan baik, dipastikan shoot foto pernikahan dua sejoli ini bakal membuat penggemarnya mewek tidak karuan!

Sedikit informasi, Shilla Hotel sendiri merupakan salah satu hotel paling mewah dan paling mahal di Korea Selatan. Kemudian, ternyata tidak hanya menggunakan bagian taman di central area-nya, pasangan ini pun tetap menggunakan bagian dalam area hotel sebagai tempat persepsi pernikahannya. Namun sayang, untuk bagian dalam sepertinya belum ada update-an terbaru. Jadi, kita tunggu bersama saja, ya! Hehe

(ren)