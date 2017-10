DIPERKIRAKAN akan menjadi Hari Patah Hati Sedunia, banyak netizen yang menanggapi pernikahan Song Hye Kyo dan Song Joong Ki dengan berbagai cara. Mulai dari yang ikut berbahagia sampai yang benar-benar patah hati.

Perlu diketahui sebelumnya, #SongSongCouple ini akan menggelar pernikahannya sore nanti, Selasa (31/10/2017) di Shilla Hotel, Seoul, Korea Selatan. Persiapan pernikahan pasangan ini pun terbilang sudah hampir rampung keseluruhan. Venue pernikahan pun sudah selesai. Beberapa media lokal pun sudah bersiap-siap di depan hotel.

Sementara itu, bagaimana dengan netizen K-Pop di dunia maya, apa yang mereka lakukan sejauh ini?

BACA JUGA:

Dipantau Okezone di media sosial, #SongSongWedding dan #SongSongCouple sudah mulai membanjiri Twitter. Seperti yang dicuitkan @mssoshie, “I’m such a happy fan right now (emoticon crying) (emoticon love eyes)”. Kalimat tersebut pun cukup menggambarkan bagaimana perasannya yang campur aduk. Ya, intinya bahagia dengan pernikahan dua sejoli ini.

Kemudian, ada juga cuitan dari @lorskatigbak yang menuliskan, “ Congrats Songsong Couple!!! I will be your forever fan huhu (emoticon love) (emoticon crying)”. Tak hanya itu, akun @iheartoppas juga menuliskan kalimat bahagianya dengan pernikahan SongSong Couple ini. “Today is the day. The day when they will be officially called as ‘Mr&Mrs Song’ (emoticon love)”.

Bahkan, ada juga netizen yang menyambangi Shilla Hotel. Itu yang dilakukan oleh akun Twitter @whiterose8989. Dalam video yang dia ungguh ke Twitter, terlihat jelas bahwa dia sedang berada di depan Shilla Hotel. Diperhatikan, sudah banyak masyarakat yang memadati lokasi pernikahan ini.

Sementara itu, selain ungkapan kebahagiaan, ternyata ada juga netizen yang sedih dengan pernikahan dua selebriti Korea ternama ini. Seperti yang diutarakan akun Instagram @ayuznt yang menuliskan, “Nggak doyan makan gue!” di laman komentar akun Instagram @kikyo_31.10.

BACA JUGA:

Super Mewah, Ini Dia Dekorasi Romantis Pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo

Tak hanya Ayu, ada juga netizen yang ikutan baper bareng. Dia adalah pemilik akun Instagram @tyasadell yang malah sepertinya galau tingkat dewa. “Aku mau tidur lagi aja!!!”. Mungkin dia menuliskan komentar ini agar hari bahagia tersebut cepat berlalu dan bapernya nggak kerasa-kerasa amat! Hehehe.

#HariPatahHatiSedunia pun sudah banyak dicuitkan netizen di media sosial terkait dengan pernikahan #SongSongCouple ini. Nah, kalau Anda sendiri, bahagia atau mau ikutan baper aja bareng netizen?

(ndr)