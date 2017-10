DIKABARKAN akan melangsungkan pernikahan pukul 16.00 waktu Jakarta, keluarga Song Joong Ki sudah mulai datang di Shilla Hotel pagi ini. Beberapa foto yang memperlihatkan mereka mulai tersebar di media sosial.

Seperti yang terlihat dari akun Twitter @whiterose8989 yang memperlihatkan keluarga Song Joong Ki sudah masuk ke dalam hotel. Dalam caption yang dibubuhi, akun tersebut menuliskan “Joongki’s brother, his wife, SiJin and HoJin at the venue”.

Dua foto tersebut memperliatkan bahwa kakak dari SJK mengenakan kaos lengan panjang berbahan katun dengan bawahan jeans dan sepatu hitam. Sementara itu, istrinya mengenakan dress hitam medium short. Kedua anaknya pun sudah terlihat mengenakan baju yang serupa dengan ayahnya, yaitu atasan putih lengan panjang dan celana jeans berwarna hitam.

BACA JUGA:

Tampilan mereka pun tidak terlalu mewah, ya, sama seperti warga biasa saja. Bahkan, sang istri dari kakak SJK sambil menggendong salah satu anak kembarnya, dia membawa kantong plastik yang di gandengnya di tangan kiri.

Pun juga dengan tatanan rambutnya. Nampak sangat biasa. Mungkin, masih siang juga kali ya. Jadi, belum rapi-rapi. Hehehe.

Sementara itu, ayah dari SJK pun terlihat sudah datang ke Shilla Hotel. Dia datang dengan mengenakan jas dengan motif kotak-kotak tipis berwarna hijau tua. Kemudian, untuk atasannya, sang ayah mengenakan kaos berkancing lengan panjang berwarna hijau. Untuk bawahan ia nampak mengenakan celana formal warna senada dengan jasnya. Rambutnya yang sudah beruban pun disisirnya dengan cukup rapih.

BACA JUGA:

Terkait dengan keluarga SHK, sejauh ini belum ada kabar terkini lagi. Namun, yang jelas, selain keluarga calon pengantin yang sudah hadir di hotel, netizen dan warga sekitar juga sudah mulai meramaikan halaman depan Shilla Hotel. Itu tergambarkan dengan jelas seperti yang diupload akun Twitter @whiterose8989.

Tidak hanya warga sekitar, media lokal juga sudah memadati area depan Shilla Hotel untuk terus mengabarkan pernikahan yang akhirnya melontarkan hestag #HariPatahHatiSedunia itu di media sosial.

Perlu Anda ketahui, beredar juga foto ayah SJK yang sedang berfoto dengan perempuan berponi yang dikabarkan itu Song Hye Kyo. Namun, untuk memberi kesan penasaran, pemilik akun menutupi wajah perempuan itu dengan sticker. Kalau menurut Anda itu siapa?

(ndr)