SELASA (31/10/2017), menjadi hari yang paling bersejarah bagi pasangan selebriti Korea Selatan papan atas, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Bagaimana tidak, tepat pada pukul 16.00 waktu Korea Selatan atau pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat keduanya akan mengikat janji suci pernikahan.

Pernikahan yang disebut-sebut sebagai royal wedding di Korea Selatan ini tentu mengundang rasa penasaran dari berbagai kalangan. Terutama para penggemar drama Korea. Tak ayal banyak pihak yang penasaran melihat penampilan pasangan yang dijuluki Song Song Couple itu.

Kini, rasa penasaran para netizen akan penampilan keduanya pun terjawab sudah. Berdasarkan pantauan Okezone di media sosial dengan mencari tagar Song Song Couple Wedding, sejumlah netizen banyak yang mengunggah suasana lokasi pernikahan berikut dengan penampilan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo.

Sejumlah foto dan video yang beredar, keduanya tampak tengah melakukan gladi resik sebelum pemberkatan pernikahan. Hal ini terlihat dari suasana lokasi pernikahan yang belum dipenuhi oleh para tamu undangan. Song Joong Ki dan Song Hye Kyo juga terlihat tengah melakukan foto bersama keluarga.

Seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, pemeran kapten Yoo Si Jin dalam serial drama 'Descendants of The Sun' itu terlihat tampan dalam setelan tuksedo hitam lengkap dengan dasi kupu-kupu. Terdapat aksesori bunga yang tersemat di kerah tuksedo Joong Ki sebelah kiri kian menyempurnakan penampilannya.

Sementara, sang bride to be, yakni Song Hye Kyo menjatuhkan pilihan pada gaun panjang potongan ball gown warna putih saat pemberkatan pernikahan sehingga memberi kesan sakral. Gaun tersebut berkerah off shoulder dengan model lengan panjang. Tak lupa, pemeran dokter Kang Mo Yeon itu mengenakan kain tulle di kepalanya.

Dalam foto yang beredar, tampak keluarga terdekat kedua mempelai. Misalnya, ayah Song Joong Ki yang berbalut tuksedo hitam, sementara ibu Joong Ki, kakak kandung, dan kakak iparnya yang mengenakan busana tradisional Korea Selatan.

Pernikahan Song Song Couple sendiri diselenggarakan di Shilla Hotel, Seoul. Sebuah hall mewah bernama Yeong Bin Gwan yang berada di Shilla Hotel menjadi pilihan Song Song Couple menggelar pesta pernikahan mereka.

Pesta pernikahan digelar tertutup agar jalannya pernikahan tidak terganggu karena banyaknya orang yang lalu-lalang. Mengingat Song Joong Ki dan Song Hye Kyo adalah salah satu pasangan selebriti paling terkenal di Korea Selatan, dikhawatirkan akan ada tamu-tamu tak diundang yang memenuhi hotel, termasuk para penggemarnya.

(hel)