DALAM sebuah acara pernikahan, tidak hanya penampilan dari kedua mempelai yang menyejukkan mata, namun juga penampilan dari tamu-tamu yang hadir juga tidak kalah menarik untuk dibahas.

Terlebih lagi jika acara pernikahan yang dibahas kali ini adalah, bukanlah acara pernikahan biasa, melainkan acara pesta pernikahan dari dua sosok selebrita top, Song Joong Ki-Song Hye Kyo atau yang biasa akrab disebut SongSong Couple.

Nah, jika tadi sebelumnya Okezone sudah mengulas penampilan gagah dari sederet selebriti pria tampan yang datang sebagai undangan pernikahan dari 'The Hottest Couple of The Year' ini, kini saatnya mengulik seperti apa sih tampilan dari para aktris cantik yang datang ke pernikahan yang dihelat di The Shilla Hotel ini? Berikut uraiannya di bawah ini, sebagaimana pantauan Okezone dari media sosial.

Kim Ji Won

Aktris lawan main Song Hye Kyo dalam serila drama hits, Descendants of The Sun yang memainkan karakter seorang tentara cantik ini, hadir dengan tampilan simpel namun elegan dalam balutan atasan beraksen renda di bagian dada berwarna hitam, yang dipadankan dengan setelan slim-fit blazer dengan aksen embroidery warna emas di bagian kerah sebelah kiri dan celana panjang hitam polos. Rambut Ji Won yang lurus panjang, dibiarkan tergerai alami.

Zhang Ziyi

Aktris top dari China satu ini, terlihat glamor dengan mengenakan potongan dress bermotif warna hitam dan putih. Zhang Ziyi juga terlihat mengenakan mirror sunglasses, anting hoop berukuran medium, pulasan lipstik merah terang, serta tatanan rambut gaya modern bun semakin menambah aura glamor tampilan Zhang Ziyi.

Kim Hee Sun

Kim Hee Sun yang diketahui adalah salah satu sahabat akrab Hye Kyo ini datang dengan gaya penampilan ala fashionista. Aktris senior yang awet muda ini, terlihat hadir dalam balutan robe coat warna violet dengan semburat warna hitam di bagian motif dengan menjinjing handbag yang juga berwarna violet. Rambut panjangnya pun dibiarkan tergerai alami begitu saja.

Choi Jiwoo

Tidak berbeda dengan Kim Hee Sun, salah satu aktris senior industri hiburan Korea Selatan, yakni Choi Jiwoo yang terkenal dengan serial drama Winter Sonata, juga terlihat hadir sebagai salah satu tamu undangan yang hadir. Aktris yang awet muda walau sudah berusia lebih dari 40 tahun ini, stylish dengan memakai blazer warna merah dan hitam beraksen detail kancing depan dan kantung bermodel lengan 7/8 yang dikenakan bersama rok mini warna hitam polos.

