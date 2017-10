PASANGAN selebriti kenamaan Korea Selatan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo akhirnya resmi menikah pada Selasa, 31 Oktober 2017. Pesta pernikahan berlangsung di Shilla Hotel, Seoul, Korea Selatan. Sebuah hall mewah bernama Yeong Bin Gwan yang berada di Shilla Hotel menjadi pilihan keduanya menggelar pesta pernikahan.

Pasangan yang dijuluki Song Song Couple tersebut sebelumnya sempat bermain bersama dalam serial drama 'Descendants of The Sun'. Kisah cinta antara tentara dan dokter bedah itu berakhir dalam sebuah mahligai pernikahan. Song Hye Kyo tampak cantik berbalut gaun warna off white berpotongan A.

Gaun yang dikenakan Song Hye Kyo tersebut memiliki ekor yang panjang menyapu lantai. Penampilannya kian sempurna dengan penggunaan veil dari kain transparan berbahan tulle.

Tentu banyak pihak yang penasaran siapa desainer di balik gaun pengantin Song Hye Kyo. Sebagai selebriti kenamaan asal Negeri Ginseng, sudah seharusnya Song Hye Kyo menggunakan gaun pengantin rancangan desainer atau lansiran rumah mode ternama.

Adalah sang creative director Christian Dior, Maria Grazia Chiuri yang berkesempatan merancang gaun pengantin Song Hye Kyo. Mengutip Yonhap, Rabu (1/11/2017), gaun pengantin tersebut terinspirasi dari koleksi adi busana Autumn/Winter 2017. Maria pun sedikit memodifikasinya sesuai permintaan sang pengantin.

Gaun tersebut tampak mewah lantaran dibuat dari material sutera mikado. Sutera mikado merupakan kain sutera tebal yang biasa digunakan dalam membuat gaun pengantin untuk dikenakan saat musim dingin. Aksen material lace atau renda juga mempercantik gaun pengantin berpotongan lengan panjang itu.