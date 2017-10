BUKAN bermaksud untuk menutup diri terhadap perubahan zaman dan kemajuan dunia yang semakin canggih, namun, bahasa Ibu seharusnya masih menjadi landasan utama dari komunikasi setiap bangsa.

Bahasa asing yang akhirnya dianggap sebagai “bahasa keharusan” pun diyakini banyak pihak. Tak terkecuali generasi millennia. Mereka yang mahir atau sudah fasih dalam bertutur kata dalam bahasa asing merasa paling hebat.

Lalu, apakah sikap tersebut benar?

Menurut Staf Pengajar Prodi Sastra Indonesia FIB UGM Yogyakarta Drs. Heru Marwata, M.Hum., ada beberapa alasan kenapa akhirnya generasi milenial bangga menggunakan bahasa asing. Berikut penjabarannya.

Pertama, harus sangat disadari bahwa sampai saat ini penghargaan atas bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan masih sangat kurang.

Akibatnya, menguasai penggunaan bahasa Indonesia pun belum mendapatkan penghargaan yang layak. “Apakah Anda pernah mendengar ada penghargaan yang nyata pada orang yang bahasa Indonesianya, baik tulis maupun lisan, sangat bagus?” tanya Heru kembali pada Okezone, saat diwawancarai melalui pesan singkat, Kamis (26/10/2017).

Alasan berikutnya menurut Heru ialah masih banyak orang yang menganggap bahwa ekspresi bahasa, termasuk di dalamnya pilihan kata dan istilah, tidaklah penting. Mereka berasumsi bahwa "yang penting informasinya sampai".

Mereka yang akhirnya lebih bangga dengan bahasa asing dianggap kurang menyadari bahwa dalam berbahasa ada aspek yang sangat penting, yakni masalah bentuk dan isi. Perlu Anda ketahui, bentuk itu berkaitan dengan pilihan kata, intonasi, cara menyampaikan, nada, irama, atau suasana yang dibangun. Sementara isi adalah maksud atau arti informasi yang dimuat atau dikandung oleh bentuknya.

Idealnya, dalam hal berbahasa ada keseimbangan atau harmoni antara bentuk dan isi sehingga ide atau gagasan yang bagus bisa dikemas dengan bahasa yang baik, tertata, sistematis, serta logis. “Sepanjang masih banyak orang yang menganggap isi saja yang penting, pilihan kata atau istilah atau ekspresi bahasa lainnya dianggap tidak penting, ini tentunya sangat menyesatkan,” tegas dosen UGM yang juga merupakan Visiting Professor di Department of Malay-Indonesian Interpretation and Translation Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) Korea Selatan itu.