MENGIDOLAKAN seseorang itu tidak ada salahnya. Apalagi sosok idola itu malah menjadi penyemangat dan motivasi untuk hidup yang lebih baik.

Tapi, apa jadinya kalau anak kecil mengidolakan sosok selebriti wanita dunia yang sudah lama meninggal?

Begitulah yang terjadi dengan Scarlet Snow Belo. Gadis mungil ini begitu menjiwai sekali sosok Audrey Hepburn, ikon dalam film komedi romantis 1961, "Breakfast at Tiffany's”, di hidupnya. Terlihat dari salah satu postingan fotonya yang sedang ramai dibicarakan netizen di media sosial.

Mengenakan busana bak Audrey Hepburn sungguhan, Snow Belo nampak cantik. Di postingan ini, Snow mengenakan dress hitam dengan rok tutu yang menggemaskan. Gaun tersebut menjadi salah satu ikon dari Audrey. Tak ketinggalan kalung mutiara lapis 4 dengan aksen bagian tengah yang menarik perhatian.

Belum sampai di situ, totalitas Snow berpakaian juga terlihat dari sarung tangan yang panjang dengan kacamata hitam yang besar membuat look-nya benar-benar mirip Audrey. Begitu juga dengan mahkota kecil yang disematkan di kepalanya menambah kesempurnaan total look Snow Belo. Sepatu hitam dikenakan untuk melengkapi all black looks Snow kala itu.

Yang perlu Anda ketahui di sini, Snow mengenakan pakaian ini diketahui hanya untuk datang ke sebuah mall dan berbelanja hadiah natal bersama dengan orangtuanya, Vicki Belo dan Hayden Kho.

Dilansir dari Viral4real, Snow memang mendeklarasikan dirinya sebagai kembarannya Audrey Hepburn. Lagipula, hal tersebut bukan hal yang sulit baginya. Menjadi anak dari selebriti paling populer di Filipina, membuatnya mudah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan.

Di akun Instagram pribadinya @scarletsnowbelo yang sudah memiliki 1,6 juta pengikuti, dia menuliskan caption foto dengan mengenakan gaun Audrey Hepburn ini. Begini bunyinya, “Hi, People! Would you like to join me for dinner here at the @smaurapremier SkyPark? I’ll just finish shopping for Christmas gifts. My Parents gave me a P20 budget. (Does anyone know how much a smile is?)”.

