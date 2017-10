SAAT hendak mengolah atau menyiapkan makanan, setiap orang dianjurkan untuk mencuci bahan-bahan dasarnya terlebih dahulu. Mulai dari buah-buahan hingga sayuran setidaknya harus dicuci di bawah air mengalir untuk menghilangkan kotoran dan bakteri.

Namun ternyata, tidak semua bakteri dapat dihilangkan dengan cara tersebut. Terkadang buah-buahan masih memiliki kandungan pestisida meski telah dicuci dengan berbagai cara.

Untuk menanggapi hal tersebut, para peneliti dari University of Massachusetts baru-baru ini mengungkapkan cara yang tepat untuk mencuci bahan makanan. Berdasarkan hasil penelitian yang diterbitkan di Journal of Agriculturan and Food Chemistry, ternyata ada 3 cara ampuh untuk mencuci buah-buahan agar terhindar dari pestisida berbahaya.

Metode pertama adalah menggunakan air keran seperti yang direkomendasikan oleh FDA, kedua dengan menggunakan larutan pemutih clorox yang telah diverifikasi oleh Environmental Protection Agency, dan terakhir adalah dengan menggunakan larutan baking soda (sodiom bicarbonate, alias NaHCO3).

Dari ketiga metode tersebut, para peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan baking soda adalah cara paling efektif untuk menghilangkan dua jenis pestisida secara ekstensif. Larutan NaHCO3 mampu menghampus semua residu thiabendazole dan phosmet dari permukaan kulit apel. Prosesnya pun terbilang singkat yakni hanya membutuhkan waktu sekitar 12 – 15 menit.

“Dengan adanya NaHCO3, thiabendazole dan phosmet akan mengalami degradasi, yang dalam arti lain akan membantu menghilangkan kandungan pestisida dari buah apel,” tulis laporan dalam penelitian tersebut.

Meskipun metode baking soda sangat efektif untuk menghilangkan residu pada permukaan buah, para peneliti memperingatkan bahwa residu pestisida yang meresap ke dalam kulit (internalized pesticides), masih dapat bertahan lama. Hasil laboratorium menjukkan, “Setidaknya 20% thiabendazole dan 4.4% phosmet dipercaya mampu menembus atau masuk ke dalam daging buah.”

Fakta tersebut menunjukkan bahwa metode keempat tampaknya lebih efektif dalam menghilangkan pestisida secara keseluruhan. Caranya adalah dengan mengupas kulit buah.

“Pengelupasan kulit buah lebih efektif untuk menghilangkan pestisida. Namun, senyawa bioaktif dalam kulit akan hilang juga,” ungkap para peneliti. Demikian dilansir dari Food & Wine.

