KOREA Selatan menjadi negara yang memiliki drama selalu dinantikan oleh para pencintanya. Negeri ginseng tersebut kerap kali menampilkan drama yang tidak hanya beralur menarik, tapi juga menunjukkan spot-spot kedai kopi yang instagramable.

Kedai kopi yang ditampilkan dalam drama-drama Korea Selatan tersebut, tidak ada salahnya untuk dikunjungi ketika Anda berada di negara yang juga terkenal dengan budayanya yang masih dipertahankan. Melansir dari My Castko, Selasa (31/10/2017), berikut daftar kedai kopi yang muncul di K-drama dari waktu ke waktu.

1. Coffee Prince di Hongdae

Drama Coffee Prince menjadi salah satu drama Korea yang syuting di kedai kopi yang memiliki nama yang sama dengan judul dramanya. Kedai kopi yang berada di Hong Dae tersebut ditampilkan cukup apik dan hampir setiap sudutnya ditampilkan di drama Coffee Prince. Drama yang dibintangi oleh Gong Yoo dan Yoon Eun Hye juga memiliki banyak penggemar. Bagi Anda yang hendak pergi ke Korea Selatan, cobalah untuk mengunjungi Coffee Prince sekaligus mengenang kisah cinta Choi Han Gyeol dan Go Eun Chan.

2. Mango Six

Mango Six yang berada di Seolleung Station Line No. 2 tersebut menjadi kedai kopi yang digunakan untuk syuting drama The Heirs. Mango Six menjadi tempat Eun Sang (Park Shin Hye) bekerja paruh waktu. Sebagian besar adegan The Heirs juga dilakukan di Mango Six, misalnya adegan Kim Tan yang dibintangi Lee Min Ho dan Choi Young Do yaitu Kim Woo Bin bertempur, dan masih banyak adegan lainnya yang dilakukan di Mango Six.

3. Palm Palm Piano Cafe

Jika Anda hendak mengunjungi Korea Selatan dan menuju Sangu, maka pergilah ke Palm Palm Piano Dining & Bar. Pasalnya, kafe ini merupakan bangunan yang pernah digunakan syuting drama My Love From The Star yang terkenal. Selain itu, desain interior kafe yang vintage dan cukup unik tersebut juga akan sangat memanjakan pandangan mata Anda. Kesan klasik dan elegan akan terasa.

4. Comic Book Cafe

Tidak hanya unik karena memiliki koleksi banyak komik, tapi kafe yang bernama Comic Book Cafe tersebut juga dijadikan tempat syuting dari darma My Love From The Star. Kafe yang berada di Changcheon dong, Seodaemun-gu, Seoul, ini merupakan tempat berkumpul para penggemar beratnya manhwa. Kafe Comic Book juga memiliki minuman yang banyak, ramen, cookies dan hidangan lainnya yang bisa dipesan menemani Anda membaca manhwa (komik dalam bahasa Korea).

