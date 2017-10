HALLOWEEN diperingati tepat pada hari ini, Selasa, 31 Oktober 2017. Hari yang identik dengan hal-hal yang horor tersebut diperingati karena tradisi yang telah dilakukan turun-menurun.

Perayaan halloween di negara lain biasanya dirayakan oleh anak-anak dengan menggunakan kostum-kostum menyeramkan. Namun, bagi traveler yang sekarang sedang berada di luar negeri, tidak ada salahnya untuk menginap di hotel-hotel yang cukup menantang nyali, sekaligus merayakan halloween.

Bagi Anda yang tertantang untuk merayakan halloween dengan cara yang berbeda, yaitu menginap di hotel angker, berikut daftar hotel-hotel seram yang dilansir dari Metro, Selasa (31/10/2017).

1. Clown Motel

Motel yang berada di Tonopah, antara Las Vegas dan Reno ini tidak hanya dipenuhi dengan badut, tapi juga menghadap ke sebuah pemakaman. Clown Motel sebaiknya hanya dikunjungi bagi orang-orang yang memiliki keberanian besar saja, dan bagi Anda yang memiliki fobia badut atau coulrophobia, sebaiknya jangan menginap di motel yang memiliki koleksi ribuan badut di hampir setiap ruangannya.

2. Hotel dari The Shining

Penginapan selanjutnya yang tidak kalah menyeramkan, yaitu Hotel dari The Shining. Stanley Hotel di Kolorado adalah penginapan yang dibuat berinspirasi dari novel Stephen King The Shining. The Stanley Hotel pun akhirnya menjadi salah satu hotel yang paling ditakuti di Amerika.

3. Lizzie Borden B & B

Nama penginapan yang sesuai dengan kejadian yang pernah terjadi di dalamnya ini menjadi penginapan yang jug cukup menyeramkan. Pasalnya, di penginapan tersebut salah satu ruangannya, merupakan tempat Lizzie Borden membunuh kedua orang tuanya dengan sebuah kapak pada 1892. Bagi Anda yang memiliki nyali besar dan keberanian cukup, bisa mengikuti tur mengelilingi hotel tersebut.

4. Karosta Prison Hostel, Latvia

Hotel Karosta menjadi salah satu hotel yang tidak lazim. Pasalnya, sebelum jadi hotel bangunan dan ruangan kamarnya merupakan bekas penjara militer yang digunakan oleh Nazi, Soviet dan Latvia. Dekorasi hingga suasana hotel benar-benar kental dan terasa seperti layaknya penjara. Lampu terlepas dari soket, pintu terbuka sendiri, dan jika Anda lupa membawa novel atau bacaan, Anda bisa membaca coretan dari tangan para mantan narapinda yang menghiasi dinding.

(hel)