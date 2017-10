TERBAYANG berada di ruang sempit untuk perjalanan jauh? Kaki tidak bisa selonjoran aja pegelnya luar biasa kan?

Tapi, laki-laki asal Inggris ini berbeda. Punya ketertarikan lebih pada adrenalin, membuatnya melakukan perjalanan "terlarang" dengan masuk ke dalam boks barang dan melakukan perjalanan jauh dari Inggris ke Amerika Serikat.

Dilansir dari Viral4Real, laki-laki ini ternyata sudah melakukan perjalanan semacam itu sebanyak 3 kali. Nah, untuk yang ke-3 ini, dia memilih lokasi petualangan dengan menempatkan busur panah kecil ke peta yang sebelumnya telah dipersiapkan.

Saat matanya tertutup, dia diharuskan untuk menjatuhkan busur tersebut dan LA menjadi tujuannya. Voila! Perjalanan ke LA pun dimulai. Tapi, sebelum video berlanjut, pria ini mengatakan, "Please Donald Trump, Don't Kill Me for this".

Pada video tersebut, dia kemudian menunjukan kayu yang bakal dijadikan untuk ruangannya bersembunyi.

Setelah itu, video berlanjut ke proses pengiriman barang yang berisikan si pria itu sendiri. Dengan kamera tersembunyi yang tersembunyi di kotak tersebut, Anda yang melihat video tersebut bisa melihat dengan jelas bagaimana kotak tersebut melalui proses pengecekan dan pengiriman barang.

Di video itu, terlihat juga bagaimana sesekali pria tersebut mengarahkan kamera ke arah wajahnya. Sambil beberapa kali dia berbicara pada kamera untuk bisa tetap berinteraksi dan memastikan bahwa dirinya baik-baik saja.

Yang perlu Anda ingat, tindakan yang dilakukan pria ini tidak bisa ditiru. Bagaimanapun alasannya, mengirim diri sendiri itu mengancam nyawa. Entah karena kekurangan oksigen atau pun terperangkap di antara barang-barang lain yang akhirnya menekan tubuh Anda sampai Anda lemas dan tidak berdaya.

Berdasar data yang dihimpun, kejadian tewas akibat mengirim diri sendiri sudah terjadi sebanyak 40-50 kasus. Dari semuanya pun berakhir naas dengan kehilangan nyawa!

Hal yang menjadi kekhawatiran lainnya adalah tertangkap pihak berwajib. Sebab, bagaimana pun tindakan tersebut dianggap ilegal dan tidak bisa dilindungi hukum bagaimana pun alasannya.

Keberuntungan mungkin berpihak padanya. Perjalanan dari Inggris ke LA pun berhasil dilakukan dan dia keluar dari boks dengan kondisi aman dan sehat. Luar biasa!

