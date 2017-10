KETERBATASAN waktu terkadang membuat orang memilih untuk melakukan olahraga sendiri di rumah. Banyak gerakan workout yang bisa dipilih dan mudah untuk dilakukan. Dengan begitu mereka tetap melakukan aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Meski begitu, sebuah penelitian baru mengungkapkan olahraga di kelas kebugaran lebih baik dibandingkan melakukan olahraga seorang diri.

Penelitian yang dilakukan oleh University of New England College of Osteopathic Medicine mengungkapkan olahraga di kelas kebugaran bisa mengurangi stres hingga 26% dan meningkatkan kualitas hidup. Hal itu lantaran saat berolahraga dengan orang lain terjadi komunikasi.

"Manfaat yang didapatkan saat berkumpul bersama teman dan kolega bisa mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih sulit. Dia mendapatkan motivasi dari orang-orang di sekitarnya. Temuan ini mendukung konsep pendekatan mental, fisik, dan emosional terhadap kesehatan untuk memperbaiki kehidupan terutama bagi mereka yang mengalami stress," ungkap pemimpin penelitian, Dr Dayna Yorks seperti yang dikutip dari Daily Mail, Selasa (31/10/2017).

Hasil ini didapatkan setelah peneliti menganalisis 69 mahasiswa kedokteran selama 12 minggu. Mereka diminta untuk melakukan program olahraga sesuai dengan keinginannya. Program itu dilakukan secara kelompo. Kemudian setiap empat minggu mereka diminta mengisi survei mengenai tingkat stres dan kualitas hidup yang dirasakan dalam tiga kategori, mental, fisik dan emosional.

Dari data yang didapatkan, peneliti kemudian membandingkan dengan kelompok kontrol yang melakukan olahraga seorang diri seperti berjalan kaki atau bersepeda. Setelah dibandingkan, kelompok yang melakukan olahraga secara bersama mengalami perbaikan kesehatan mental sebanyak 12,6%, kesehatan fisik sebanyak 24,8%, dan kesehatan emosional sebanyak 26,2%. Sedangkan mereka yang melakukan olahraga seorang diri hanya mengalami peningkatan kualitas hidup kesehatan mental sebesar 11 persen.

Penelitian yang dipublikasikan di Journal of the American Osteopathic Association ini diharapkan bisa menjadi pilihan untuk orang-orang yang mengalami stres. "Dari hasil penelitan yang mengungkapkan dampak positif berolahraga secara kelompok, beberapa orang harus mempertimbangkan untuk melakukannya guna mengatasi stres. Hal itu berguna agar mereka merasa lebih baik secara mental dan fisik," pungkas Dr Dayna.

