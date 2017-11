PESTA Halloween telah berlangsung malam tadi, Selasa (31/10/2017). Tanggal itu dipercaya sebagai perayaan tahunan memeringati "Hari Horor" yang masih banyak dirayakan sebagain masyarakat dunia.

Beberapa selebriti pun terlihat ikut merayakannya. Misalnya saja Gigi Hadid dan Zayn yang memerankan Spider-Man and Cat Woman, lalu Ariana Grande yang berkostum seperti ratu vampire.

Selain selebriti, banyak juga warganet yang ikut memeriahkan Halloween ini. Kostum yang dipilih pun tidak kalah menarik. Salah satunya yang dilakukan akun Twitter @torresaa21 yang memajang foto saat mengikuti pesta Halloween.

Tidak biasa memang, dimana banyak orang mencari kostum hantu yang paling seram dan merias wajah seseram mungkin, Adrian Torres malah memilih kostum salah satu karakter kartun Diego. Pun juga dengan seorang gadis yang tidak disebutkan namanya yang mengenakan busana Dora.

Postingan Torres pun langsung menuai banyak komentar dari netizen lain. Sampai saat ini, sudah ada 1.114 retweet-an dengan 9.391 likes dari cuitan tersebut.

Salah satu komentar yang diberikan warganet untuk aksi usil Torres ini diberikan akun Twitter @Hippievinny. "Diego, kamu harus tahu bahwa Dora itu sepupu kamu!" tulisnya dalam bahasa Inggris di laman komentar.

Ternyata, tak hanya @Hippieinny yang berkomentar itu, @pettywhite pun melontarkan komentar yang sama. Dia menuliskan, "But, you're cousins. Don't be love each other" (Tapi, kalian itu sepupu. Jangan sampai kalian saling jatuh cinta!" katanya.

 

Sementara itu, jika dilihat dari kostum yang dipilih Torres dan teman wanitanya, memang nampak sekali bahwa itu pakaian Diego dan Dora.

Si laki-laki mengenakan kaos ungu muda dengan vest cokelat bak seorang petualang. Tak ketinggalan, celana pendek berwarna hijau tua dan sneakers putih dia tambahkan untuk melengkapi tampilannya mirip Diego.

Si perempuan pun tampil cantik dengan busana ala Dora The Explorer. Dia mengenakan kaos pink lengan pendek, ditambah dengan skinny hot pants orange, dan sneakers putih. Yang menjadi ikon Dora itu sendiri, yaitu ransel ungu kecil pun dia pakai memperjelas Dora's look-nya!

Kalau menurut Anda bagaimana? Mirip kah?

