PERAYAAN Halloween di akhir Oktober selalu menyisakan cerita yang unik. Terutama dari kostum yang dikenakan oleh para selebriti dunia.

Salah satu di antara mereka yang tak mau ketinggalan momen Halloween ini adalah pasangan selebriti Zayn Malik dan Gigi Hadid. Pasangan yang selalu tampil mesra di depan kamera ini kembali membuat penggemarnya merasa iri.

Kali ini, Zayn dan Gigi menunjukkan kemesraan ala Spider-Man dan The Black Cat. Hal ini mereka tunjukkan melalui kostum Spider-Man yang dikenakan oleh Zayn.

Baik di Instagram Zayn maupun Gigi, sebuah video boomerang Zayn berolahraga menggunakan kostum Spider-Man diunggah. Dalam video tersebut, Zayn terlihat mengenakan kostum manusia laba-laba tanpa penutup wajah maupun penutup kepala.

Zayn menggantungkan tubuhnya dan memanfaatkan kekuatan tangan untuk bergerak. Dalam Instagram Gigi, ia menuliskan caption yang manis, yaitu "My very own MAN!

👻🎃".

Setelah mengunggah video boomerang Zayn, Gigi melanjutkan keceriaan Halloweennya dengan mengunggah foto candid antara dirinya dan Zayn. Kali ini, Zayn terlihat mengenakan kostum Spider-Man lengkap dengan penutup kepalanya. Sedangkan Gigi mengenakan kostum Felicia Hardy atau Black Cat, tokoh yang pernah menjalin asmara dengan Spider-Man.

Dalam kostum berwarna hitam ketat itu, Gigi terlihat berbeda dari biasanya. Apalagi ia menggunakan wig blonde panjang dan black eye mask.

"Spidey's girl. HAPPY HALLOWEEN from #FeliciaHardy, The Black Cat xx" tulis Gigi dengan menambahkan emoji labu halloween.

Foto tersebut memperlihatkan kemesraan Zayn dan Gigi. Zayn seolah sedang ingin membopong Gigi yang tertawa karena tindakannya. Foto kemesraan mereka pun telah disukai oleh hampir 1,2 juta pengguna akun Instagram.

(hel)