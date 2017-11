KARANTINA Miss World 2017 yang tengah berlangsung di China telah memasuki pekan kedua. Serangkaian kegiatan terus dilakukan oleh ratusan wanita cantik perwakilan dari seluruh negara di dunia.

Tak melulu melakukan penilaian serta kegiatan jelang malam final Miss World 2017, para kontestan juga melakukan perjalanan ke beberapa tempat menyenangkan di kota-kota di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Salah satu tempat yang mereka kunjungi saat berada di China adalah sebuah taman hiburan di Zhuhai bernama Chimelong Ocean Kingdom. Miss Indonesia 2017, Achintya Nilsen, pun tak melewatkan kesempatan untuk mengabadikan dirinya dalam beberapa spot indah.

Bahkan, ada salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi dirinya. Yakni bisa bertemu dengan sejumlah penguin. Hal tersebut ia ungkapkan dalam sebuah unggahan foto dalam akun Instagram pribadinya.

“Not only is the hotel super cute, colorful and HUGE tapi di sini juga ada banyak penguin ternyata! Pertama kali saya lihat penguin and they’re actually sangat sangat lucuu,” ungkap Tya, sapaan akrabnya, di sisi keterangan foto yang menampilkan dirinya menggunakan setelan busana bergaya monokrom.

(Foto: @tyanilsen/Instagram)

Tya pun berjanji akan membagikan pengalaman menyenangkannya saat berada di Chimelong Ocean Kingdom, termasuk saat bertemu dengan penguin.

Sementara itu, jangan lupa untuk terus mendukung Tya agar sukses di ajang Miss World 2017. Anda bisa mengunjungi situs resmi Miss World atau download aplikasi Miss World. Cari kontestan, pilih Indonesia, kemudian klik 'Vote'.

Untuk aplikasi MobStar, Anda pun perlu mengunduhnya terlebih dulu. Jika sudah, buka aplikasi, lalu cari nama 'Achintya Nilsen (yang terverifikasi), geser ke kanan untuk vote 'YES'.

(hel)