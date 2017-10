MESKI telah dibangun sejak ratusan tahun silam, beberapa restoran dan bar justru enggan merombak total bangunan mereka. Salah satu alasannya adalah untuk menjaga keunikan serta suasana menyeramkan yang ada di tempat tersebut.

Beberapa di antaranya bahkan telah dikenal sebagai tempat paling menyeramkan di dunia. Hal ini semakin diperkuat oleh rumor yang beredar bahwa di tempat itu lah banyak arwah yang bergentayangan.

Daripada penasaran, berikut Okezone rangkumkan 4 bar paling menyeramkan di dunia. Sebagaimana dilansir dari Food and Wine, Rabu (1/11/2017),

Ye Olde Man and Scythe

Bar ini pertama kali beroperasi sekitar tahun 1251, dan terletak di persimpangan jalan Bolton, Lancashire. Pada awalnya, tidak ada sesuatu yang aneh di tempat minum tersebut. Kejadian aneh bermula 400 tahun setelah pub dibuka. Tepatnya ketika James Stanley (the seventh Earl of Derb) di eksekusi di luar bar karena tindakannya yang telah membunuh banyak orang. Berdasarkan pengakuan penduduk setempat, arwah James masih sering bergentayangan di Ye Olde Man and Scythe hingga saat ini.

Billy Bishop Legion Hall

Sebetulnya ada yang meninggal di tempat ini, namun beberapa orang meyakini bahwa mereka sering melihat 3 sosok hantu yang selalu menggerakkan kursi, menginjak lantai di ruang kosong, hingga menunjukkan sekelebat bayangan.

Jika dilihat sekilas, Billy Bishop Legion Hall tidak tampak seperti rumah hantu yang banyak orang bayangkan. Tempat ini justru memiliki bar yang nyaman di lantai dasar, lalu ada juga ruang perjamuan di lantas atas. Di lantai kedua inilah para hantu sering membuat suara-suara aneh ketika malam datang.

Lafitte’s Blacksmith Shop

Semua orang tahu bahwa Lafitte’s Blacksmith Shop memiliki sejarah yang sangat kelam dan menakutkan. Sebelum tahun 1772, Jean dan Pierre Lafitte membangun toko pandai besi sebagai penutup kegiatan ilegal pribadi mereka.

Sebuah rumor mengatakan bahwa mereka terlibat dalam perdagangan budak. Meski tuntutan hukum yang dilayangkan kepada Jean Lafitte telah diampuni oleh Presiden Andrew Jackson, setelah mereka berperang bersama dalam Pertempuran New Orleans, namun dikabarkan bahwa arwahnya masih gelisah dan menghantui bar tersebut. Bar ini juga menjadi rumah bagi banyak hantu gentayangan yang menjadi korban kebakaran di French Quarter pada 1788 dan 1794.

Ear Inn

Jauh sebelum segelas bir disajikan di atas meja kayu, Ear Inn adalah rumah bagi James Brown, seorang pejuang yang bertempur dalam Perang Revolusi. Ia memutuskan pindah ke sebuah bangunan batu bata kecil di tepi Sungai Hudson, Manhattan, pada tahun 1817.

Beberapa tahun kemudian, Thomas Cloake membeli gedung itu dan membuka bar di lantai dasar. Ia melayani para pelaut dan pekerja yang bekerja di dermaga terdekat. Setelah terjadi pelarangan, bar milik Thomas terpaksa harus diubah menjadi sebuah restoran dan berganti nama menjadi The Green Door. Sampai pada tahun 1977, tempat tersebut kembali ke nama aslinya menjadi Ear Inn. Pada tahun inilah kejadian-kejadian janggal mulai terjadi dan mengganggu para pengunjung. Mereka sering mendengar suara dan penampakan misterius di malam hari.

Setelah ditelusuri, diketahui bahwa ada beberapa pelaut yang memiliki masa lalu kelam. Para pelaut tersebut ternyata pernah menenggelamkan beberapa orang ke dalam sungai, dan arwah sang korban pun mulai bergentayangan di tempat mereka beristirahat. Namun ada pula yang menganggap bahwa hantu-hantu itu adalah pelanggan lama Ear Inn, yang ingin memuaskan dahaga mereka sebelum pergi ke alam baka.

