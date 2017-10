SAAT hamil, wanita harus memenuhi kebutuhan ekstra nutrisi demi menjaga kesehatan janin. Salah satu yang disarankan yaitu makan ikan untuk mencegah asma.

Selama 9 bulan kehamilan Anda harus melakukan perubahan gaya hidup. Beberapa waktu setelahnya juga bisa melakukan hal yang sama demi lancar menyusui.

Kalau ibunya sehat, sistem kekebalan tubuh sang bayi juga terjaga. Karenanya, seorang ibu harus melakukan hal tersebut agar tidak mengganggu kesehatan si kecil.

Ada sebuah penelitian yang menunjukkan, ibu hamil yang mengonsumsi ikan dapat melindungi bayi dari penyakit asma. Termasuk halnya suplemen minyak ikan yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak.

Profesor di University of South Florida di Amerika Serikat Richard Lockey mengatakan, wanita hamil yang mengonsumsi asam lemak omega-3 dosis tinggi pada trimester ketiga, dapat membantu melindungi anak-anak mereka dari pengembangan masalah pernapasan sejak kecil. Karenanya hal ini penting untuk menjaga janin dari risiko asma yang berbahaya.

"Pilih ikan dengan kadar merkuri rendah, kalau dikonsumsi ibu hamil dapat memberikan perlindungan pada bayi," ujar Lockey, dilansir Zeenews, Rabu (1/11/2017).

Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice tersebut melibatkan tiga kelompok wanita dengan usia kehamilan trimester ketiga. Mereka diperlakukan berbeda-beda untuk melihat hasilnya.

Kelompok pertama mengkonsumsi asam lemak omega-3 dari minyak ikan setiap hari. Sementara kelompok kedua mengambil plasebo. Kelompok ketiga hanya mengonsumsi suplemen ikan atau minyak ikan sesuai pilihannya.

Para periset menemukan, seorang ibu di masa kehamilan sering konsumsi ikan atau minyak ikan, bayinya saat lahir terbebas dari risiko asma. Meski di keluarganya membawa genetik penyakit di tersebut sebelumnya.

"Asam lemak omega-3 tidak dapat disintesis oleh manusia. Oleh karena itu, nutrisi ini sangat penting untuk perkembangan otak dan pencegahan asma," bebernya.

Adapun setiap hari, Anda bisa konsumsi minyak ikan atau ikan segar dari perairan tawar atau laut. Semuanya sama-sama mengandung tinggi asam lemak omega-3 yang baik dikonsumsi.

