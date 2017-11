HAI KIDS, kalian pasti sudah tidak asing dengan lirik pembuka lagu anak-anak yang lagi viral ini ya. "Baby Shark do do do do do." Lirik lagu sederhana dengan gerakan dance yang mudah diikuti ini bercerita tentang keluarga hiu yang sedang menari dan bernyanyi bersama.

Namun ada 10 fakta menarik di balik lagu Baby Shark. Apa saja, ya?

1. Diciptakan Tahun 2006

Lagu Baby Shark diciptakan tahun 2006 oleh pencipta lagu anak-anak bernama Mike Whitla.

2. Asal dari Korea

Meski liriknya berbahasa Inggris, namun lagu Baby Shark ini sebenarnya berasal dari Korea.

 

3. Bahasa Korea dan China

Selain bahasa Inggris, Baby Shark juga memiliki versi bahasa Korea dan Cina.

4. Berusia Dua Tahun

Di Indonesia, Baby Shark mulai terkenal tahun 2017 ini. Padahal lagunya diunggah pertama kali November 2015.

5. SNSD jadi Penggemar

Girlband SNSD asal Korea ternyata juga penggemar berat lagu ini, lho, Kids!

Selain lima fakta di atas, masih banyak lagi lho kids. Mau tahu fakta selengkapnya? Yuk baca Majalah Just for Kids Edisi 4/Tahun VIII, NOVEMBER 2017.

