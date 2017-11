SETIAP orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Namun ada pula karakter tertentu yang dianggap sama berdasarkan zodiak seseorang.

Dalam hal hubungan, masing-masing zodiak disebut memiliki hasrat terpendam yang berbeda. Simak ulasannya dilansir dari Boldsky, Kamis (2/10/2017):

Aries

Orang-orang dengan zodiak Aries memiliki sifat yang terbuka dan jujur. Dalam urusan perhatian terhadap pasangan, Aries bisa dikatakan memiliki perhatian yang tidak terbatas. Namun Aries gampang merasa bosan dan kehilangan rasa tertarik pada sesuatu.

Taurus

Orang Taurus cenderung memiliki sifat kombinasi dari keras kepala dan sensitif. Mereka juga orang yang sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dalam hubungan, mereka membutuhkan pasangannya sebagai support system. Hasrat yang mereka inginkan dalam hidup dan hubungan adalah rasa aman.

Gemini

Orang Gemini sangat senang berpetualang dan cukup penasaran pada banyak hal. Mereka juga kreatif dan cerdas sehingga senang mengambil kesempatan demi memperluas wawasan, baik dari segi pendidikan maupun informasi.

Cancer

Cancer adalah orang yang paling mandiri di antara zodiak lain. Hasrat mereka adalah bisa hidup bebas dan tanpa dikendalikan. Mereka juga senang mencapai impian yang tinggi dan fleksibel dalam menghadapi sesuatu. Mereka tidak akan berhenti sebelum mendapatkan yang diinginkan.

Leo

Mereka sangat baik dan peduli pada orang lain. Mereka juga senang memimpin dan memiliki banyak hal yang dikendalikan. Namun mereka juga bisa menjadi moody dalam hal mendapatkan apresiasi. Satu hal yang perlu diketahui, Leo adalah orang yang sangat ingin dihormati.

Virgo

Virgo adalah orang yang lembut dan penuh cinta. Mereka terkadang melakukan sesuatu dengan terburu-buru. Tapi itu karena niatnya yang sebenarnya bagus. Namun ada saatnya dia akan cerewet dan tidak santai pada hal kecil.

Libra

Mereka orang yang sangat diplomatik dan mencintai sesamanya. Mereka mencoba menghindari semua bentuk konflik dan cenderung mencari keseimbangan dalam hidup. Namun ada masanya pasangannya akan mengganggu keseimbangan hidupnya dan membuat mereka bertengkar.

Scorpio

Scorpio memiliki sifat yang amat ambisius. Mereka sangat bergairah terhadap hal tertentu dan sangat independen. Dia juga selalu melihat sisi positif dari segala hal untuk mencapai tujuannya.

Sagitarius

Sagitarius memiliki sifat yang senang membangun sesuatu dan seorang inovator. Mereka senang mengekplorasi ide-ide baru dan berinovasi untuk menciptakan perbedaan pada dunia. Mereka bermimpi dapat melakukan sesuatu yang besar untuk mengubah kehidupan manusia.

Capricorn

Orang Capricorn sangat bertanggung jawab dan selalu menyelesaikan tugasnya. Mereka memiliki hasrat berada di posisi puncak dalam kariernya dan mendapatkan hormat serta pujian dari teman, kolega, dan keluarga.

Aquarius

Aquarius adalah orang yang humoris dan cerdas. Mereka memiliki hasrat dan determinasi yang tinggi untuk mencapai tujuannya. Namun akan ada saatnya orang lain melihat Aquarius sebagai seseorang yang tidak peka pada orang di sekitarnya.

Pisces

Orang-orang Pisces memiliki rasa empati dan imajinatif yang tinggi. Mereka selalu mencari solusi yang out of the box sehingga membuat hidupnya terasa lebih mudah. Hasrat terbesar mereka adalah merealisasikan impian gilanya ke kehidupan nyata.

