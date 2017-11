ANDA mencari camilan sehat? Jika iya, maka bisa memilih kacang walnut. Karena, mengonsumsi kacang walnut dapat membantu mencegah beberapa penyakit, seperti gangguan kardiovaskular, kanker dan diabetes, menurut sebuah tim peneliti internasional.

Menurut Dr Rekha Sharma, Ahli diet mantan Kepala All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi, sindrom metabolik dikombinasikan dengan aktivitas fisik dan kurang sedang terjadi di India, sebagai beban ganda kesehatan. Obesitas, hipertensi, diabetes dan penyakit arteri koroner ibarat inflasi di India, terutama daerah perkotaan. Di sisi lain, India adalah negara dengan obesitas ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan China.

"Populasi India harus meningkatkan konsumsi buah-buahan dan sayuran, kacang-kacangan dalam menu sehari-hari. Semua kacang kaya sumber asam lemak tak jenuh tunggal (MUFA) dan kacang walnut juga mengandung asam lemak omega-3 dalam jumlah tinggi, sehingga menjadikan jantung sehat," kata Sharma yang dikutip Zeenews, Kamis (2/11/2017).

Selain itu, periset mengatakan bahwa kasus demensia di India telah mengalami peningkatan lebih dari 10% dari perkiraan 2010 sebesar 3,7 juta sampai 4,1 juta. Dalam hal ini, mengonsumsi kacang walnut dapat mengurangi risiko penyakit terkait kognitif, termasuk demensia.

"Mengonsumsi kacang walnut dapat memperbaiki fungsi kognitif pada individu normal, mengurangi risiko, menunda timbulnya perkembangan penyakit kognitif ringan dan demensia pada penyakit Alzheimer," kata Abha Chauhan dari New York State Institute dari Basic Research in Developmental Disabilities (IBR) di Amerika Serikat.

Acara tersebut melihat hadirnya beberapa peneliti internasional yang berbicara tentang bidang studi mereka tentang kacang walnut. "Kenari adalah satu-satunya kacang yang mengandung sejumlah asam omega-3, asam alfa-linolenat nabati, yang dibutuhkan oleh tubuh manusia," tutur Dr H K Chopra yang memimpin pertemuan tersebut.

Lebih lanjut, Chopra menjelaskan bahwa kacang walnut juga menawarkan 4 gram protein, 2 gram serat, dan merupakan sumber magnesium. "Dengan berbagai nutrisi dan cocok sebagai camilan sehat, kacang walnut adalah ramuan ideal setiap saat sepanjang tahun," pungkasnya.

