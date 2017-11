SETIAP orang beragama, khususnya yang memeluk agama Islam pastinya sudah mengetahui bahwasanya Allah SWT tidak hanya menciptakan manusia, bumi beserta isianya, namun juga termasuk setan dan jin di dalamnya.

Di mana keberadaan setan yang tidak terlihat mata telanjang ini sendiri memang untuk menggoda dan mengganggu kehidupan para manusia pada umumnya. Maka dari itu, kita sebagai manusia beragama penting untuk membentengi diri dari segala tipu daya setan, baik itu dari luar ataupun dari dalam.

Salah satu yang bisa kita, para manusia lakukan untuk mengusir keberadaan setan, baik itu di rumah ataupun di dalam diri ialah dengan melantunkan doa, ayat suci dari Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia yang paling utama karena Al-Qur'an adalah kumpulan firman-firman Allah SWT.

Lalu doa apa saja yang bisa dibaca untuk mengusir setan ketika merasa diri ataupun rumah sedang diganggu oleh setan? Berikut sudah Okezone rangkumkan ulasan singkatnya dari berbagai sumber, di bawah ini.

Surat Al-Falaq dan An-Nas

Disebutkan, Nabi menyerukan kepada para sahabat untuk selalu membaca kedua surat ini sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan juga petang . Diketahui dengan selalu melantunkan surat ini, maka Allah SWT akan mencukupi segala sesuatu dalam kehidupannya termasuk sekaligus menjaga dari segala tipu daya setan yang menyesatkan manusia.

Surat Al-Baqarah

Berdasarkan hadist dari HR Muslim dan At Tirmidzi, Rasulullah SAW telah bersabda "Janganlah membuat rumah kalian seperti kuburan (maksudnya membuat rumah sunyi dari shalat dan bacaan Al Qur'an), karena setan selalu terbirit-birit dari rumah yang di dalamnya dibaca surah Al Baqarah".

Surat Fushshilat (ayat 36)

Ayat 36 dalam surat ini sendiri disebutkan memiliki arti berikut ini. "Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat Kursi (ayat 255 surat Al-Baqarah)

Berdasarkan yang diriwayatkan oleh Bukhori, disebutkan mengandung arti bahwa kala itu ada seorang laki-laki yang mencuri harta zakat pada bulan Ramadhan yang kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah ra, menyebutkan sang pencuri tersebut mengatakan pada Abu Hurairah ra bahwa membaca ayat Kursi setiap kali hendak tidur, maka akan senantiasa didampingi seorang malaikat yang menjaga dan tak ada satu setanpun yang bisa mendekati hingga waktu pagi hari. Kemudian setelah bercerita kepada Rasulullah SAW mengenai kejadian tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah wahai Abu Hurairah! Orang itu telah berkata jujur padamu, padahal ia adalah ahli dusta. Tahukah kamu siapa lelaki yang berbicara padamu selama tiga malam ini? Abu Hurairah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah!" Rasulullah SAW kemudian menjawab, Lelaki itu adalah setan.".

Surat Al-Baqarah (ayat 285-286)

Dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah ini, menurut hadist memiliki arti "Siapa saja membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah niscaya Allah melindunginya dari segala gangguan. (HR Bukhari),". Dalam hadist Nabi juga menerangkan, bahwa sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah SWT menurunkan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini.

(dno)