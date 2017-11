PENYANYI yang tengah naik daun, Via Vallen dikabarkan terserang penyakit demam berdarah. Kesehatan penyanyi yang tenar dengan lagu Sayang tersebut diketahui telah ngedrop saat manggung di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

Hal tersebut diungkapkan Via Vallen melalui akun instagram-nya @viavallen. Dirinya mengucapkan terima kasih terhadap penonton yang hadir sekaligus meminta maaf kalau penampilannya kurang maksimal karena fisiknya sedang tidak prima.

“Terima kasih banyak semua yang sudah datang dan dangdutan sama Via, mohon maaf banget kalo malem ini kurang maksimal karena kondisi Via yang lagi drop sengedrop ngedropnya. Sebenernya harus istirahat tapi Via tetap berusaha tampil semaksimal mungkin untuk menghibur kalian semua masyarakat Pangkalan Bun.” tulis Via Vallen dalam postingan Instagram

Setelah itu, baru diketahui jika Via Vallen terserang penyakit Demam berdarah dengue (DBD). Penyakit DBD memang dapat menyerang siapa saja, terlebih mereka dengan daya tahan tubuh yang sedang menurun.

Nah, untuk itu penting menjaga daya tahan tubuh, kesehatan serta mengetahui gejala-gejala awal DBD agar sempat melakukan pencegahan. Langkah ini penting agar tubuh tidak semakin ngedrop.

Gejala yang paling umum pada pasien demam berdarah adalah ruam berwarna merah. Namun, Anda perlu memerhatikan gejala ringan lainnya, seperti nyeri otot dan sendi, demam tinggi, sakit kepala intens, sakit pada mata, mual, dan muntah.

Gejala ini bisa saja hilang setelah seminggu. Namun, bila tidak ditangani secara serius, bisa menyebabkan komplikasi yang fatal.

Ketika gejala ringan tidak dapat tertangani dengan baik, keadaan pasien berpeluang memburuk dalam beberapa hari, misalnya terjadi perdarahan. Bahkan, kondisi tersebut dapat mengakibatkan pada kematian.

Berikut gejala lainnya yang timbul ketika Anda mengalami demam berdarah yang mulai memasuki tahap perdarahan.

- Perdarahan dari mulut atau gusi

- Mimisan

- Kulit lembap

- Getah bening dan pembuluh darah rusak

- Perdarahan internal yang berakibat pada muntah dan tinja berwarna hitam

- Perut sensitif

- Bintik-bintik darah kecil di bawah kulit

- Denyut nadi lemah

Saat Anda mulai mencurigai demam berdarah pada gejala awal, jangan ragu untuk berobat ke dokter. Penangangan yang terlambat bisa berdampak buruk pada kesehatan Anda. Pasalnya, pengobatan di rumah sakit lebih mendukung kemungkinan pasien untuk segera sembuh.

Pasien yang mengalami demam tinggi dan muntah umumnya sering kehilangan cairan tubuh. Dokter selalu menganjurkan kepada mereka untuk minum banyak air sehingga mencegah dehidrasi. Demikian dilansir dari Medicalnewstoday.

