MASIH ingat dengan pesan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk rajin-rajin makan ikan? Nah, ternyata makan ikan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, termasuk untuk ibu hamil.

Wanita memang harus mengubah pola makannya selama kehamilan untuk memberi nutrisi yang sesuai bagi bayi agar tumbuh dengan baik. Demikian pula, perubahan hidup selama 9 bulan-dan untuk beberapa setelah kehamilan-juga diadopsi sehinigga sistem kekebalan bayi menjadi kuat.

Nah, khusus untuk makan ikan, ada manfaat yang bisa diperoleh oleh ibu hamil. Sebuah penelitian mengatakan, mengonsumsi ikan selama kehamilan dapat melindungi bayi dari mengembangkan penyakit asma, sama seperti suplemen minyak ikan.

Ibu hamil yang mengonsumsi asam lemak omega-3 dosis tinggi pada trimester ketiga dapat membantu melindungi anak-anak mereka dari pengembangan masalah pernapasan di masa kecil mereka, menurut penelitian tersebut.

"Mengonsumsi 8-12 ons (2-3 porsi) ikan dengan kadar merkuri rendah dalam seminggu, tidak hanya dapat melindungi dari asma, namun juga memperkuat manfaat nutrisi bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi," kata Richard Lockey, Profesor di University of South Florida di Amerika Serikat yang dikutip Zeenews, Jumat (3/11/2017).

Penelitian yang dipublikasikan di Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice, dilakukan pada 3 kelompok wanita di trimester ketiga. Kelompok pertama mengonsumsi asam lemak omega-3 dari minyak ikan setiap hari, sementara kelompok kedua mengonsumsi plasebo. Sedangkan, kelompok ketiga disebut non-minyak diizinkan mengonsumsi suplemen ikan atau minyak ikan sesuai pilihan mereka.

Para periset menemukan, anak-anak dari ibu yang mengonsumsi minyak ikan dan kelompok non-minyak ikan, mengonsumsi lebih sedikit obat asma saat mereka berusia 24 tahun. Hal ini menyimpulkan bahwa kedua kelompok tersebut lebih sedikit berisiko mengembangkan penyakit asma.

"Asam lemak omega-3 tidak dapat disintesis oleh manusia dan oleh karena itu merupakan nutrisi penting yang diturunkan secara eksklusif dari sumber laut," tutur iChen Hsing Lin dari University of South Florida.

(hel)