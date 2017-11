SUDAH bukan suatu keanehan kalau sekarang Anda melihat bocah ingusan udah sayang-sayangan. Sesuatu yang keliru memang. Sebab, bagaimana pun seharusnya anak kecil tidak diperkenalkan dulu dengan rasa cinta pada lawan jenisnya. Wong masih kecil!



Tapi, namanya juga kids zaman now sepertinya mendobrak paham yang sudah terbangun kuat dari nenek moyang sebelumnya. Masih berseragam putih-merah saja mereka sudah bisa memyatakan rasa cinta pada teman sebangkunya.



Tak hanya itu, galaunya kids zaman now pun melebihi putus cintanya orang dewasa. Nangis, cekrek! Pasang foto muka sedih di sosial media untuk dapat perhatian publik dan masyarakat luas tahu kalau dirinya sedang dirundung kesedihan.



Nah, berikut Okezone coba memperlihatkan beberapa kelakuan kids zaman now yang tingkahnya ada-ada saja.



1. Anniversary ke 11 bulan



 

Duh, mungkin ini bisa menjadi contoh bagi pasangan lain. Meski masih terbilang muda, cara menjaga hubungan mereka patut dicontoh. 11 bulan bukan waktu yang sebentar, lho. Ya, mungkin masalah yang dilewati selama itu di mereka hanya tidak memberi kabar karena ada ekstrakulikuler atau nggak boleh pegang hp sama mama. Hehehe



2. Jangan pernah kau lepas!





Romantisme kids zaman now satu ini juga patut ditiru. Meski berada di sepeda yang berbeda, jabat tangan tetap harus! Seperti ingin terus menjaga tambatan hati, kids zaman now ini pun mengabaikan keselamatan dan mementingkan kasih sayang. Duh, mending pegang tangannya nanti aja kalau udah rasain susahnya skripsi, dek!





3. Cemburu





Gimana jadinya kalau kids zaman now cemburu? Mungkin pasangan ini coba menjelaskannya pada Anda semua.



Bukan lagi melabrak atau bahkan memperingati "selingkuhan" itu untuk menjauh dari pasangannya, kids zaman now ini malah berani bakal melukai alat vital pasangannya kalau dia berani selingkuh. Duh, dek. Niru siapa sih sampe berani ngancem kayak gitu?





4. Pelukan sayangmu





Hmm.... masih kecil sudah berani pelukan macem ini. Bagaimana besarnya nanti? Tapi, ya, kalau dilihat dari raut wajah mereka, sepertinya bahagia sekali, ya. Tapi tetap tidak boleh dilakukan, Dengan alasan apapun!



5. Galau....





Kalau Anda membaca caption foto dari kids zaman now satu ini, pasti Anda akan ikut meratapi kesedihannya. Bagaimana tidak, sepertinya gadis ini sudah memberikan yang terbaik, tapi pasangannya tidak membalas kebaikan itu dengan menyayanginya. Dek, mending belajar dulu saja yang giat. Urusan cinta nanti lagi aja, yaaaa.... Kasian tuh malah jadi sedih.













6. Ah, kasiannya kamu...





Tak ingin kalah dari kids zaman now yang sebelumnya, gadis ini membagikan kisah cintanya yang lebih ironis. Dilihat dari caption foto yang ditulisnya, sepertinya pacar dia tidak lagi sayang. Pedih banget sepertinya. Padahal, lebih baik dia mikirin apakah PR sudah dikerjakan atau mending bantu-bantu ibu bersihin rumah.

