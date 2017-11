Berbagai kejadian mistis terjadi di dalam sebuah rumah besar bergaya Baroque Prancis di Beijing China. Beberapa bahkan menghilang setelah masuk dan tak kembali lagi. Rumah ini kemudian populer sebagai rumah berhantu dan menjadi ajang uji nyali yang seru bagi anak muda Beijing. Meski rumahnya bagus dan besar, imagenya yang penuh hantu membuat rumah Chaonei No. 81 Beijing tak laku disewakan.

Dari luar rumah Chaonei No. 81 ini terlihat cantik. Dibangun dengan gaya Baroque Prancis sejak tahun 1910 dan bagian luarnya terlihat terawat tak akan membuat orang menyangka bahwa rumah inilah yang dikenal sebagi rumah paling berhantu di Beijing. Rumah cantik berlantai 2 ini bahkan disebut sebagai bangunan bersejarah karena telah dibangun sejak lama dan jarang mengalami perubahan.

Legenda masyarakat Beijing menyebutkan kalau dulu pada tahun 1949, saat Tiongkok sedang dilanda perang sipil, rumah ini ditinggali seorang pegawai militer Kuomintang bersama simpanannya. Saat komunis menang, pegawai tersebut kabur ke Taiwan dan meninggalkan kekasihnya di rumah ini.

Sang wanita yang sedih dan kesepian kemudian gantung diri di dalam rumah. Sejak saat itu warga kadang melihat penampakan hantu wanita di dalam rumah Chaonei No. 81. Bahkan saat ada petir, kadang terdengar teriakan wanita dari dalam rumah.

Tak cuma itu, rumah Chaonei juga disebut telah menelan korban lainnya. Tiga tukang bangunan yang sedang bekerja di sekitar rumah memutuskan masuk ke dalam rumah untuk minum-minum sampai mabuk. Setelah masuk mereka tak pernah keluar lagi, alias hilang. Seorang pendeta dari Inggris kabarnya juga pernah masuk ke rumah dan menghilang selamanya.

Kepopuleran rumah Chaonei No. 81 bahkan telah dibuat versi film. Film tentang rumah hantu ini berjudul The House That Never Dies dirilis pada tahun 2014 dan booming, bahkan menjadi film horor terlaris di Tiongkok. Setelah film horor ini tayang, banyak anak muda Beijing yang tertarik untuk melakukan uji nyali masuk ke dalam rumah hantu Chaonei No.81.

Berbagai kejadian mistis masing sering terjadi di sekitar rumah Chaonei No.81. Saat ada orang melewati rumah ini, ia akan tiba - tiba merasa takut atau tak senang. Suhu di sekitar pintu rumah pun terasa dingin meskipun saat musim panas dan cuaca di sekitarnya sedang panas. Rumah Chaonei No.81 kini dimiliki oleh

gereja Katolik Roma Beijing. Rumah ini disewakan dengan nilai mencapai 10 juta yuan setahun. Namun belum ada yang menyewanya hingga kini.

