ANDA ingin umur yang lebih panjang? Menurut sebuah penelitian, latihan berbasis kekuatan seperti push up dan sit up dapat mengurangi risiko kematian dini sampai batas tertentu.

Para periset menemukan, orang-orang yang melakukan 2 latihan tersebut memiliki 23% pengurangan risiko kematian dini. Bahkan, melakukan 2 latihan tersebut secara khusus mengurangi risiko kematian terkait kanker hingga 31%.

Sementara latihan kekuatan telah mendapat perhatian untuk manfaat fungsional bertambahnya usia, sedikit penelitian telah menunjukkan dampaknya terhadap kematian, kata periset.

"Studi ini menunjukkan bahwa olahraga yang meningkatkan kekuatan otot mungkin sama pentingnya bagi kesehatan karena aktivitas aerobik seperti jogging atau bersepeda," kata Emmanuel Stamatakis dari University of Sydney di Australia yang dikutip Zeenews, Senin (6/11/2017).

"Dan dengan asumsi temua kami mencerminkan hubungan sebab dan akibat, mungkin akan lebih penting lagi jika mengurangi risiko kematian akibat kanker," tambahnya.

Analisis juga menunjukkan ltihan yang dilakukan dengan menggunakan berat badan sendiri tanpa peralatan khusus, sama efektifnya dengan latihan berbasis gym. Hal ini seperti menepis anggapan orang jika latihan beban harus dilakukan di gym.

"Banyak orang yang diintimidasi oleh gym, biaya atau budaya yang mereka promosikan, jadi sangat bagus untuk mengetahui bahwa setiap orang dapat melakukan latihan seperti trisep, sit up, push up di rumah atau taman dan berpotensi menuai manfaat kesehatan yang sama," pungkas Stamatakis dalam penelitian di American Journal of Epidemiology.

(hel)