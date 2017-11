JADWAL padat untuk promosi siap menanti para penyanyi yang baru saja mengeluarkan album. Inilah yang terjadi pada Kelsea Ballerini yang beberapa hari lalu mengeluarkan album bertajuk Unapologetically. Selain disibukkan dengan kegiatan promonya, penyanyi berusia 24 tahun itu juga harus mempersiapkan pernikahannya dengan Morgan Evans. Hal itu tentu membutuhkan stamina yang terjaga.

Maka tak heran bila Kelsea mengatakan bahwa latihan yang rutin adalah kunci agar dia bisa menjalani segala aktivitasnya dengan bersemangat dan sehat. Selain itu, latihan bisa membuat Kelsea mengatur nafas dengan lebih baik yang membuat kualitas bernyanyinya meningkat. Melansir Health, Selasa (7/11/2017), pelatih pribadinya, Erin Oprea mengungkapkan Kelsea berlatih keseimbangan dan mengonsumsi makanan sehat.

Berikut macam gerakan latihan yang dilakukan oleh Kelsea dan bisa Anda tiru untuk menjaga stamina tubuh;

Lunge pulse

Pada gerakan ini, gunakanlah tiang sebagaiu alat bantu. Pegang tiang dengan kedua tangan dan posisikan kaki kanan di depan serta kaki kiri di belakang. Kemudian turunkan tubuh hingga kaki kanan membentuk sudut 90° sementara kaki kiri dalam posisi lurus. Ulangi gerakan selama 15 kali secara bergantian.

Pull up

Carilah tiang yang tingginya rendah, kira-kira hanya 60 cm dan memiliki sisi yang memanjang. Berbaringlah di bawah tiang kemudian pegang sisi yang memanjang dengan kedua tangan. Angkatlah tubuh dengan posisi seperti pull up dan kaki yang memanjang. Ulangi gerakan sebanyak 10-15 kali.

One legged squat

Posisi ini hampir sama dengan lunge pulse. Hanya saja ketika tubuh diturunkan kedua kaki sama-sama membentuk sudut 90°. Ulangi gerakan sebanyak 12-15 kali secara bergantian.

Push-up berjalan

Bila biasanya push up dilakukan dengan posisi diam di tempat, pada gerakan ini Anda melakukan push up sambil berjalan. Posisikan tubuh dengan sikap push up, saat menurunkan tubuh, geser salah satu tangan ke arah kiri. Begitu juga sebaliknya. Ulangi gerakan ini sebanyak lima kali.

Lateral lunge ke curtowed lunge

Lakukan gerakan lateral ke sisi kiri, kemudian kembali dengan posisi jongkok sambil menyilangkan kaki. Ulangi gerakan sebanyak 12 kali lalu bergantian dengan sisi satunya.

Ankle weight bottom pulse

Ambil posisi seperti ingin push up namun posisi kaki bertumpu pada lutut. Kemudian angkat salah satu kaki hingga posisi lurus. Ulangi gerakan sebanyak 20 kali dan lakukan bergantian dengan kaki lainnya.

Pulse push up

Lakukan push up militer dengan posisi kaki bertumpu pada lutut dan tangan sejajar dengan bahu. Ulangi gerakan sebanyak 8-10 kali.

(hel)