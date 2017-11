SEBAGAI generasi muda, melestarikan kebudayaan adalah kewajiban yang harus dilakukan. Terlebih Indonesia terdiri dari ratusan suku yang membuatnya memiliki banyak kebudayaan. Jangan sampai kebudayaan tersebut diambil oleh negara lain.

Berbicara mengenai kebudayaan tidak harus selalu diidentikkan dengan hal kuno. Banyak macam yang bisa dipadankan dengan hal-hal modern, sebut saja penggunaan batik. Bila dahulu batik hanya digunakan untuk acara formal, kini kain tradisional itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kreasi pakaian, tas, hingga sepatu.

Bahkan sekarang banyak bermunculan desainer yang mengkreasikan kain tradisional. Beberapa selebiriti juga kerap kali memakai busana bermotif kain tradisional. Tentunya hal ini bisa menarik minat masyarakat untuk ikut menggunakannya.

Salah satu selebriti yang tampaknya memiliki ketertarikan terhadap kain tradisional adalah Keenan Pearce. Menilik akun Instagramnya, @keenanpearce, terlihat kakak dari artis Pevita Pearce itu tengah asyik memilih kain batik, Selasa (7/11/2017). Tak tanggung-tanggung, Keenan langsung mengunjungi Pasar Tanah Abang. Ya, pasar tersebut memang sering didatangi oleh masyarakat yang berburu kain atau pakaian jadi.

Meski begitu Keenan terlihat nyaman berbelanja di sana. Bahkan ia tampak sedang melihat kain batik berwarna cokelat bermotif kawung. Kunjungan Keenan ke Pasar Tanah Abang tidak dilakukan seorang diri. Ia ditemani oleh kekasihnya, Gianni Fajri.

Memang belum diketahui secara pasti apakah Keenan mencari kain batik untuk bisnis clothing linenya atau bukan. Sebab ia menandai sebuah akun clothing line dalam akun Instagramnya. Namun, bisa juga pemilihan kain batik ini bertujuan untuk mempersiapkan hari bahagianya. Mengingat ia mencari kain ditemani sang kekasih dan beberapa waktu lalu ada sebuah foto yang disertai caption, "She said yes".

Tapi terlepas dari semua itu, kecintaan dan kebanggan Keenan terhadap kain batik seharusnya bisa ditiru oleh para generasi muda. Dengan begitu, kelestariannya akan tetap terjaga. Tak hanya batik, masih banyak kain tradisional Indonesia lainnya yang perlu dijaga seperti kain ulos, tenun ikat, songket, dan masih banyak lagi.

(ade)