HINGGA saat ini, tingkat konsumsi buah dan sayur di masyarakat Indonesia masih terbilang rendah. Padahal, jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Tak hanya itu, buah dan sayur juga mengandung serat yang bermanfaat untuk sistem pencernaan.

"Konsumsi sayur dan buah yang belum memadai dapat berpengaruh terhadap suplai vitamin, mineral, serat, enzim pencernaan, dan air yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Berbagai sumber vitamin dan mineral bisa diperoleh dari konsumsi sayur serta buah yang dapat berperan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, memperlancar pencernaan, menjaga kesehatan, dan dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, beberapa jenis kanker, dan obesitas. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengonsumsi buah dan sayur dalam jumlah cukup sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) berdasarkan kelompok umur," ungkap dr Frieda Handayani Kawanto, Sp.A(K) selaku konsultan gastrohepatologi anak saat ditemui dalam sebuah acara Selasa (19/12/2017) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Bila diklasifikasikan dalam kelompok usia, pada anak usia 1-3 tahun membutuhkan 16 gram serat per hari. Sedangkan pada anak usia 4-6 tahun membutuhkan 22 gram serat per hari. Lalu pada anak usia 7-9 tahun membutuhkan 26 gram serat per tahun. Pada orang-orang dengan usia di atas 10 tahun membutuhkan 30 gram serat per hari.

Serat yang dikonsumsi setiap hari itu nantinya akan diserap oleh tubuh melalui sistem pencernaan. Proses penyerapan serat terjadi di usus dan dilakukan oleh bakteri baik. Serat kemudian akan difermentasi untuk menghasilkan asam lemak rantai pendek yang memiliki sejumlah fungsi kesehatan antara lain membuat penyerapan kolesterol dalam darah berkurang dan memberikan tambahan energi untuk sel usus besar agar dapat menyerap dengan lebih baik.

Selain itu, proses penyerapan yang lebih baik berbanding lurus dengan keadaan usus. Perlu diketahui bila banyak saraf di usus yang terhubung dengan saraf di otak. Maka dari itu, bila keadaan di usus baik, keadaan otak pun akan ikut baik. Otak akan menjadi lebih senang.

"Manfaat serat bukan hanya pada saat ini saja melainkan dapat bertahan seumur hidup dan bagus untuk kesehatan saluran cerna. Dalam jangka panjang, serat membuat bakteri di usus menjadi sehat dan memproduksi hormon serotonin. Hormon tersebut membuat mood dan penyerapan vitamin B menjadi lebih bagus," terang dr Frieda.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya interaksi antara otak dengan sistem pencernaan atau yang lebih dikenal dengan nama gut-brain axis. Mikrobiota baik di dalam usus dapat memengaruhi mood, perilaku, dan tingkat kecerdasan seseorang. Tak heran jika usus sering dikatakan sebagai otak kedua pada manusia.

Manfaat lain dari serat adalah membuat perut kenyang lebih lama karena proses pencernaan lebih lambat. Hal ini tentu berdampak besar pada orang yang sedang dalam proses penurunan berat badan. Selain itu, tentu saja serat dapat membantu seseorang untuk rutin buang air besar.

