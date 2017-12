PERAYAAN Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang sudah di ambang mata memang jadi momen tepat yang dinanti-nantikan banyak orang dan banyak keluarga di berbagai penjuru dunia.

Momen berkumpul bersama keluarga ini tentunya jadi waktu yang menyenangkan, di mana banyak kegiatan yang bisa dilakoni bersama-sama dengan sanak keluarga yang mungkin pada hari-hari biasanya jarang bertemu.

Saat liburan Natal ini juga dimanfaatkan oleh keluarga superstar, Beckhams family. Walaupun keluarga terkenal, namun keluarga Beckham tidak jauh berbeda dengan keluarga biasa lainnya yang memilih untuk memanfaatkan waktu liburan Natal ini dengan berkumpul bersama di rumah melakukan dan akrab melakukan suatu kegiatan sederhana.

Hal ini ditunjukkan oleh sang anak sulung di keluarga David-Victoria Beckham, Brooklyn yang dengan bangga memamerkan momen keakrabannya dengan sang adik perempuannya, si bungsu Harper yang baru berusia 6 tahun. Sebagaimana dilaporkan Hellomagazine, Rabu (20/12/2017) Brooklyn yang sekarang tidak lagi tinggal bersama David-Victoria dan ketiga adiknya di London sepertinya sedang asyik menikmati waktu berkumpulnya dengan keluarganya di Inggris terutama Harper dengan menghabiskan waktu membuat pizza bersama.

Terlihat dalam beberapa unggahan video serta foto melalui fitur Instastory di akun Instagram pribadinya (brooklynbeckham), duo kakak-adik ini asyik membuat homemade pizza dengan menggunakan teknik klasik memanggang di perapian. Brooklyn memamerkan dengan bangga bahwasanya Harper sangat kreatif dalam membuat pizza rumahan tersebut. Sebab, alih-alih membuat pizza dalam bentuk bundar, Harper membuat pizza berbentuk simbol hati berukuran cukup besar yang dihiasi aneka topping.

Sementara itu, keluarga Beckham sendiri diketahui sedang menikmati liburan Natal di sebuah area bernama Cotsworld, semenjak hari Minggu lalu. Victoria pun sempat memamerkan momen kebersamaan liburan Natal keluarga Beckham ini dengan foto sunset, hingga potret para anggota keluarga Beckham berkumpul berpose di perapian terbuka dengan dekorasi kaus kaki rajutan khas Natal.

Well, wajar saja begitu berkumpul bersama dengan para adik-adiknya terutama adik bungsunya, Harper, Brooklyn langsung memanfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama walaupun hanya kegiatan sederhana seperti membuat pizza di rumah. Sebab, Brooklyn diketahui sejak September 2017 melanjutkan sekolahnya di Parsons School of Design, yang alhasil membuat Brooklyn harus berdomisili di New York, Amerika Serikat berjauhan dari keluarganya di London, Inggris.

(tam)