MENJADI yang tercantik dihari pernikahan wajar diingini oleh setiap perempuan. Berbagai cara ditempuh demi bisa menjadi ratu seharian dan pengantin tercantik satu kali seumur hidup.

Maka, wajar jika beberapa orang rela menempuh segala cara demi keinginannya terkabul semua. Akan tetapi, dampak buruk dari keputusan yang diambil demi mewujudkan mimpi harus Anda pikirkan kembali.

Seperti yang dialami oleh seorang wanita bernama Suzi Botha. Ia rela merogoh koceknya sedalam 1000 poundsterling yang setara dengan Rp 18 juta lebih demi mendapatkan sepasang telinga caplang dan lancip seperti tokoh Elf dalam film The Lord of The Rings. Elf digambarkan seperti manusia yang bertubuh langsing dengan telinga runcing.

Suzi menginginkan telinga seperti milik Elf untuk hari pernikahannya, karena menurut Suzi Elf adalah sosok putri yang cantik dan elegan. Untuk itu, ia mengambil keputusan besar dengan melakukan implan pada telinganya agar lebih mirip dengan Elf.

"Saya suka menganggap diri saya sebagai putri, peri, dan putri duyung," kata Suci seperti yang tertulis dalam laman Metro, Kamis (21/12/2017).

Lebih lanjut, ia juga menuturkan jika dirinya suka melihat pembawaan karakter Elf yang elegan dan lembut juga feminin. Suzi pertama kali mendengar tentang implan telinga agar mirip Elf dari sebuah tayangan video di YouTube sekira 18 bulan lalu dan ia sangat menyukainya tanpa menyesal sedikitpun.

Setelah melihat telinga Elf melalui video, Suzi mulai mengamati orang-orang yang ahli membuat implan, hingga akhirnya ia menjalani prosedur pertamanya pada Januari. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan bersama Metro Suzi membagikan pengalamannya.

"Mereka mematikan telinga saya dulu melalui suntikan, yang bagiku sebenarnya adalah bagian yang paling menyakitkan," papar Suzi.

Setelah membius telinga dengan suntikan menyakitkan para ahli implan pun kemudian memotong tulang rawan di bagian atas telinga dan memberi implan yang telah dibuat sesuai dengan keinginan dan warna kulit.

"Kulit lalu diratakan kembali dan dibiarkan sembuh. Seperti halnya modifikasi tubuh apapun, implan juga ada risiko penolakan pada tubuh, tapi untungnya saya tidak memiliki masalah," imbuh Suzi.

Setelah membayar 506 poundsterling atau setara dengan Rp 9 juta lebih untuk set pertama implan, Suzi pun menjalani pemulihan tiga bulan yang menyakitkan. Orang-orang sekitar Suzi pasti banyak yang ingin menyentuhkan dan karena mereka pun mendengar implan adalah sebuah penderitaan. Prosedur keduanya ia jalani setelah membayar lagi sebesar 506 poundsterling.

Hebatnya lagi, proses impan kedua ini lebih ekstrem kaena dimasukkan tepat pada hari pernikahannya. Untuk mendapatkan telinga Elf ini, Suzi rela menabung dan ingin mendapatkan sepasang telinga yang sempurna detilnya persis Elf.

"Saya menabung karena sangat sulit untuk mampu membelinya. Jika saya ingin memiliki hal seperti itu, saya juga ingin yang sedetail mungkin," lanjutnya.

Ivan dan Suzi pun akhirnya menikah. Suzi mengenakan gaun ungu sebegai pelengkap riasan ala Elf dihari pernikahannya. Dalam foto yang memuat dirinya dan Ivan, mereka juga menghadirkan kuda yang dihias dengan tanduk buatan seperti halnya unicorn.

(hel)