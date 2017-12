BULAN Desember tahun 2017, tidak terasa hanya tinggal tersisa belasan hari lagi, ini berarti tahun baru 2018 sudah siap menyambut di depan mata.

Layaknya tradisi di berbagai penjuru dunia lainnya, biasanya masyarakat Indonesia juga sibuk merayakan malam pergantian tahun baru di tempat-tempat ramai. Mulai dari hotel, lounge, taman, pusat perbelanjaan, konser, dan tempat-tempat publik lainnya.

Merayakan malam tahun baru bersama orang-orang terdekat, di tempat-tempat ramai memang menyenangkan dan sah-sah saja untuk dilakukan. Akan tetapi, perlu diingat untuk tetap memperhatikan sederet hal penting agar acara merayakan tahun baru di tempat ramai ini bisa dilakukan dengan aman terkendali. Bagaimana tipsnya? Berikut pemaparannya.

Pilih tempat dengan bijak

Memilih lokasi alias venue untuk berpesta tahun baru tidak boleh dilakukan sembarangan, dengan pemikiran 'asal ramai dan meriah'. Pastikan acara tahun baru yang akan dihadiri nanti, diselenggarakan oleh perusahaan atau vendor-vendor yang memang memiliki reputasi bagus. Jika merasa tiket masuk untuk pesta perayaan tahun baru di tempat-tempat tertentu dirasa terlalu mahal, jangan dahulu merasa keberatan karena hal ini bisa menandakan bahwa sang penyelenggara benar-benar memahami karakter pengunjung yang sekiranya akan bersedia datang, lagipula hal ini juga bisa mencegah lokasi menjadi terlalu padat alias overcrowding.

Berpakaian yang pantas dan nyaman

Jika memilih untuk merayakan pesta tahun baru di lokasi terbuka yang menuntut kita untuk berdiri ataupun berjalan cukup lama, pastinya sepatu hak tinggi bukanlah menjadi pilihan. Sebaiknya pilih alas kaki bermodel sepatu datar, atau closed-toes adalah pilihan aman yang ideal untuk dikenakan.

Hal ini juga bisa mengantisipasi, kondisi darurat tidak terduga yang misalnya menuntut kita sebagai pengunjung harus berlari, atau bisa juga lokasi yang dipilih banyak potensi bahaya seperti banyak kaca atau pohon-pohon. Untuk setelan pakaian, sesuaikanlah dengan kondisi cuaca saat itu. Merayakan pesta tahun baru sembari menggigil kedinginan di lapangan terbuka di waktu tengah malam bukanlah situasi yang menyenangkan bukan? Jangan juga kenakan aksesori dan pakaian berlebihan yang mencolok, yang bisa mengundang orang untuk berbuat tindakan kriminalitas seperti perampokan, pelecehan seksual, dan lain-lain.

Bekali diri

Membekali diri di sini maksudnya ialah mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum pergi berangkat dari rumah. Cek terlebih dahulu, apakah selama dalam waktu perayaan pesta ada obat-obatan medis yang perlu untuk diminum atau tidak. Selain itu, bekali diri dengan membawa setidaknya air minum dari rumah agar tidak mengalami dehidrasi, sebab biasanya seringkali di lokasi-lokasi pesta tahun baru akses untuk air minum cukup terbatas. Terakhir, jangan lupa untuk membawa cairan pembersih tangan yang mudah dibawa di kantung baju atau dimasukkan ke dalam tas untuk antisipasi toilet di lokasi acara tidak terlalu memadai.

Selalu waspada

'If you see something, say something', ungkapan ini sejatinya menyiratkan kita untuk selalu waspada, di mana artinya jika sedang berada di keramaian kita tetap harus waspada dan mawas diri. Perhatikanlah lingkungan sekitar, jika melihat sesuatu yang tidak wajar seperti potensi ancaman atau abusive maka jangan ragu untuk segera mengamankan diri sendiri terlebih dahulu baru laporkan segera kepada pihak yang berwenang. Hal ini tentu bisa dilakukan jika Anda mengamati lingkungan sekitar lokasi alias tidak sibuk melihat memeriksa handphone terus menerus dengan kepala tertunduk. Orang-orang yang biasanya berencana untuk melakukan kriminalitas, seperti perampokan biasanya akan mencari korban yang terlihat rentan, salah satunya ialah yang tidak peka tidak sadar dengan situasi di sekitarnya.

Pikirkan matang soal akomodasi

Tindakan ancaman terorisme, kriminalitas lain, bahkan kecelakaan sangat rentan terjadi di saat-saat spesial, seperti salah satunya pesta perayaan tahun baru di tempat ramai karena semua orang tampak sibuk berpesta sehingga agak lengah. Sebelum berpesta tahun baru, pastikan Anda sudah memikirkan betul plan soal transportasi, pikirkan bahwa saat malam tahun baru terkadang ada beberapa ruas jalan yang dialihkan dan ditutup, pikirkan juga apakah akan pergi-pulang sendirian atau bersama-sama dengan teman, serta yang pastinya adalah jenis transportasi yang ingin dipakai, apakah kendaraan pribadi, layanan transportasi online, atau menggunakan transportasi umum.

Ke toilet terlebih dahulu

Mengingat tidak semua lokasi pesta tahun baru menyediakan toilet, ada baiknya untuk berpuas-puas dahulu di toilet sebelum sampai di tempat tujuan. Hal ini juga bisa meminimalisasi potensi tersesat di lokasi acara yang ramai, mengingat biasanya perjalanan menuju dan dari toilet umum ke tempat lokasi acara tidak cukup mudah untuk ditempuh, belum lagi dengan banyaknya kerumunan orang yang bisa membuat kita menjadi bingung akan arah tujuan. Demikian seperti dihimpun Okezone dari berbagai sumber.

(dno)