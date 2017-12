PERGANTIAN tahun tinggal menghitung hari. Detik-detik akhir 2017 sudah mulai terasa dan gegap gempita persiapannya pun dapat dengan mudah ditemui di mana-mana.

Kemeriahan dari penyambutan tahun baru memang selalu menarik untuk dikulik. Termasuk fakta-fakta yang berhubungan dengan malam perayaan pergantian tahun. Melansir dari MSN, Sabtu (23/12/2017), berikut sederet fakta-fakta menarik dari berbagai negara di belahan dunia saat malam pergantian tahun terjadi:

1. Penurunan bola di Times Square

Penurunan bola malam di Times Square, New York menjadi salah satu acara yang telah populer. Bahkan acara tersebut sudah dilaksanakan setiap tahunnya di New York City sejak 1907. Bola dimulai turun dari sebuah tiang yang dirancang khusus dalam 60 detik pada 11.59, dan dihitung mundur oleh orang-orang yang ada di sana. Menariknya, bola dapat menampilkan lebih dari 16 juta warna cerah, milyaran pola, dan menciptakan pertunjukan cahaya spektakuler di atas pencakar langit One Times Square.

2. Bernyanyi Auld Lang Syne bersama-sama

Auld Lang Syne berarti masa berlalu. Lagu ini biasanya dinyanyikan pada tengah malam di malam tahun baru. Lagu tradisional tersebut ditulis oleh seorang penyair Skotlandia bernama Robert Burns pada 1788, dan didasarkan pada sebuah lagu rakyat.

3. Tradisi boneka laki-laki

Di beberapa kota di Kolombia, Kuba, dan Puerto Riko ada sebuah tradisi yang cukup unik untuk menyambut tahun baru. Tradisi tersebut ialah membuat boneka laki-laki tua dengan rambut putih panjang. Boneka dibuat untuk dibakar saat pergantian tahun, yang dimaknai untuk menghilangkan kenangan buruk.

4. Pertunjukan cahaya

Setiap negara biasanya memiliki tradisi tersendiri dalam menyambut tahun baru. Namun, ada pula beberapa daerah yang memiliki tradisi hampir serupa seperti Nevada, Amerika Serikat, Brasil, dan New York yang punya pertunjukan cahaya saat malam pergantian tahun. Salah satu pertunjukan cahaya terbesar yang bisa dilihat ketika tahun baru datang ialah di Sydney, Australia. Daerah tersebut menjadi salah satu tujuan untuk menikmati pertunjukan karena akan ada 80 ribu kembang api yang akan dipertunjukkan.

5. Makan 12 Anggur

Orang-orang Meksiko dan Spanyol akan memakan 12 buah anggur pada malam tahun baru. Masing-masing mereka akan memakan anggur pada tengah malam. Tradisi ini melambangkan kejadian tahun depan. Hal yang harus diwaspadai ialah rasa pahit yang melambangkan musibah, sementara buah delima dimakan agar mendapat kemakmuran, sedangkan buah ara untuk kesuburan.

6. Makan sayuran agar semakin sukses

Banyak negara di Amerika Selatan, masyarakatnya banyak yang memakan kol, salada, dan sayuran lainnya seperti kale dan chard pada malam tahun baru. Masyarakat setempat percaya sayuran hijau terlihat seperti uang dan memakannya akan membawa kesuksesan ekonomi di tahun yang akan datang.

7. Membunyikan lonceng kuil 108 kali

Di Jepang ada sebuah tradisi yang dilakukan umat Budha ketika pergantian tahun, yaitu membunyikan lonceng kuil raksasa selama 108 kali. Kegiatan tersebut menjadi lambang sebagai pengusiran aura jahat dan penghapusan dosa pada tahun lalu. Banyak kuil yang melakukan upacara ini, Watch Night Bell di Tokyo menjadi salah satu tempat berkumpul yang populer saat tahun baru.

