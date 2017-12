BONEKA nyatanya tak hanya diidolakan oleh anak-anak, namun juga orang dewasa. Tak heran banyak wanita yang terobsesi menjadi secantik boneka hingga melakukan beragam cara agar penampilannya bisa semakin mirip.

Hal ini pula yang dilakukan oleh wanita bernama Jade Smith. Jade Smith terobsesi berpenampilan seperti boneka porselen, Lolita. Bahkan, agar tampilannya mirip boneka Lolita, ia tak ragu menghabiskan kocek yang cukup dalam mencapai 20 poundsterling atau senilai Rp362 jutaan untuk perlengkapan, seperti pakaian, sepatu, aksesori, rambut palsu, mainan, dan lainnya.

Dalam berpenampilan sehari-hari, perempuan 21 tahun itu kerap mengenakan gaun merah muda dengan aksen renda, dipasangkan dengan kaus kaki setinggi lutut, serta hiasan kepala berbulu yang diletakkan di atas rambut pirangnya. Untuk berpenampilan seperti itu, Jade mengaku menghabiskan waktu satu jam lamanya sejak pukul 04.00 pagi.

Sementara, riasan wajahnya ditonjolkan pada bulu mata palsu yang cukup tebal dan pulasan lipstik bernuansa pink. Ia juga menggunakan lensa kontak untuk membuat tampilan matanya terlihat bersih.

"Aku menghabiskan 10 ribu poundsterling (Rp181 jutaan) untuk pakaian. Aku biasanya membeli dari Jepang dan Korea. Aku juga punya 40 pasang sepatu dan 40 gantungan kunci. Uangku habis untuk koleksi mainanku," ujar Jade, seperti dilansir TheSun, Sabtu (23/12/2017).

Kecintaan Jade terhadap boneka Lolita dimulai sejak usianya 11 tahun. Kala itu, sang ibunda kerap mendandaninya bak boneka.

"Ketika aku masih berusia 11 tahun aku mulai tertarik dengan tokoh anime Jepang. Aku mulai melakukan cosplay dan pertama kali bergaya ala Lolita. Sejak itu, aku mulai berpenampilan seperti sekarang ini," terangnya.

Bukan hanya penampilan, ruang kamar pribadinya pun penuh dengan boneka hingga tokoh Disney, Hello Kitty, dan My Little Pony. Kamarnya yang bernuansa pink penuh boneka tersebut terlihat lebih mirip dengan kamar anak usia tujuh tahun dibandingkan kamar milik orang dewasa.

"Keluargaku menyebut aku sebagai penimbun dan mereka berharap aku bisa jadi lebih minimalis. Mereka berharap aku bisa menggunakan sesuatu yang sedikit normal tapi mereka menerima aku apa adanya sekarang," kata Jade, yang kini masih tinggal dengan orangtua dan adik perempuannya.

Terobsesi dengan tokoh boneka porselen membuat Jade berniat ingin melakukan operasi plastik suatu hari nanti. "Aku mungkin ingin mempertimbangkan operasi plastik untuk membuat tampilanku lebih muda karena aku semakin menua. Misalnya dengan botox, memancungkan hidung, atau mungkin face-lift," kata perempuan yang berprofesi sebagai retail assistant itu.

Meski penampilannya kerap mencuri perhatian orang-orang di sekitarnya, ia mengaku tetap menikmatinya. Bahkan, ia mendapatkan reaksi positif dari orang-orang yang melihatnya. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang yang ingin melakukan swa foto bersamanya karena berpenampilan menggemaskan.

"Banyak anak-anak perempuan yang memanggilku princess dan aku akan berlaku sebagai princess sesungguhnya karena mereka tidak tahu perbedaannya, aku juga tak ingin menghilangkan ilusi mereka. Mereka banyak yang meminta foto bersamaku kadang-kadang," tukas perempuan yang dikenal sebagai Princess Jade di media sosial.

