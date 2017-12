UNTUK mengenang para korban Tsunami Aceh 13 tahun silam, Anda bisa berziarah ke kuburan massal Siron di Aceh Besar. Ribuan korban bencana besar yang menyisakan kesedihan bagi keluarga dan handai taulan.

Para syuhada dimakamkan secara massal di kuburan tersebut setelah terjadi bencana. Para keluarga pun bisa mendatanginya dan menengok pusara orang terdekat yang menjadi korban.

Di kuburan tersebut ada 46 ribu orang yang dikebumikan secara massal. Saat memasuki area kuburan hanya ada hamparan rumput hijau luas. Tak ada nisan yang menandai pusara masing-masing korban. Hanya pohon sebagai batasnya.

Lokasi kuburan massal ini tidak jauh dari pusat kota. Anda bisa mendatangi kawasan Blang Bintang, Aceh Besar. Tak hanya sekedar kuburan, ada juga musala kecil yang digunakan salat oleh para peziarah.

Jika wisatawan ingin menengok kuburannya boleh-boleh saja. Anda bisa mengenang tragedi Tsunami yang datangnya tak disangka-sangka itu.

 

Peziarah yang datang bisa berdoa di musala atau sambil duduk-duduk di gazebo. Tetapi, bagi mereka yang terpenting mengirimkan doa untuk keluarganya

Di waktu detik-detik mengenang tragedi Tsunami 13 tahun silam, kuburan mulai dibersihkan. Para keluarga mendatangi pusara keluarganya yang dikebumikan di sana.

Lokasi ini juga ramai dikunjungi saat Hari Raya Idul Fitri dan hari besar agama Islam lainnya. Kuburan ini memang jika dilihat tampak tak seram seperti kuburan lain. Karena kuburan ini tampak rapi dan dirawat oleh para penjaganya.

Selain kuburan massal Siron, Anda juga bisa datang ke lokasi lain yang bisa mengenang tragedi Tsunami Aceh 2004. Mislanya ada Masjib Baiturrahman, Monumen Thanks To The World, kapal di atas rumah, Kubah Al Tsunami, dan masih banyak lainnya.

