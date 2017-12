SUASANA bahagia Natal masih terasa sampai sekarang. Meski perayaannya kemarin, tetapi banyak orang yang tetap memposting foto kebahagiaannya merayakan hari besar umat Kristiani ini.

Beberapa selebriti Indonesia juga tidak segan untuk memamerkan kebahagiaan mereka di media sosial. Sebut saja Nadien Chandrawinata, Ruben Onsu, atau Jessica Iskandar. Semuanya nampak senang dengan perayaan Natal ini.

Perayaan natal biasanya diidentikkan dengan adanya pohon cemara berhias pernak-pernik natal, topi khas berwarna merah, atau juga foto bersama sosok santa klaus.

Nah, itu juga terlihat dari Melania Trump. Istri Donald Trump itu pun tak lupa memposting kebahagiaannya menyambut Natal. Terlihat dari foto Twitternya 17 jam yang lalu, Melania mengenakan topi berwarna merah dengan aksen natal yang khas.

Jika dilihat dari foto tersebut, Melania sepertinya melakukan selfie di kamarnya yang memiliki pintu berwarna putih dengan cat tembok berwarna senada.

Yang membuat menarik dari foto ini adalah pose Melania yang memperlihatkan pose duck face. Sontak, netizen pun berceloteh mengenai hal tersebut. Dari postingan tersebut, foto Melania mendapat 15,7 ribu retweetan, 87 ribu likes, dan 9 ribu komentar.

Pose Melania ini dianggap hits karena Melania berhasil memeragakan duck face dengan cukup baik. Bibirnya dipoles lipstik berwarna merah muda dengan riasan mata yang terlihat kuat. Menggunakan filter dari Snapchat, foto Melania ini pun terlihat lebih menarik.

Rambutnya pun dibiarkan terurai dengan coat berwarna putih yang cukup menghangatkan tubuhnya. Dengan caption foto, "#merrychristmas" foto ini pun menjadi perdebatan netizen di dunia.

Salah satu komentar yang dicuitkan berasal dari akun @Lola_te_, "prettiest woman! Merry christmas". Kemudian ada juga komentar dari akun @pkupfner, "that is so pretty it amazes me what people can create".

