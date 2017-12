SOLO - Penyanyi top Taylor Swift memang lekat dengan citra negatif. Salah satu hal yang membuat citranya buruk adalah perseteruan dengan Katy Perry yang tak kunjung berakhir. Namun, di balik sikapnya yang cuek, dingin, dan misterius, ternyata Taylor Swift adalah seorang wanita penyayang dan dermawan.

Kedermawanan dan kasih sayang Taylor Swift dibuktikan oleh kisah unik yang dibagikan seorang penggemar bernama Stephanie. Wanita itu mengungkap kebaikan si pelantun Look What You Made Me Do lewat aplikasi terbaru milik sang idola, The Swift Life. Dia mengucapkan terima kasih kepada Taylor Swift yang telah mengubah kehidupannya.

Stephanie mengenang kembali masa-masa sulit yang dialaminya ketika sedang hamil. Dia yang merupakan seorang tunawisma sangat sedih tidak memiliki rumah untuk berteduh bersama calon anaknya.

“Dulu aku adalah seorang tunawisma. Aku tidak punya rumah untuk berteduh, sampai kandungaku berusia delapan bulan. Aku sangat sedih karena tidak mempunyai harta apapun untuk dijual,” ungkapnya seperti dikabarkan People, Sabtu (23/12/2017).

Tapi, semua kesedihan Stephanie sirna saat Taylor Swift membelikan rumah untuknya berserta keluarga. Hal itu terjadi saat ibunda Stephanie datang ke konser Taylor Swift bertajuk 1989 di Manchester, Inggris. Ibunda Stephanie menceritakan masalah kehidupannya secara langsung kepada Taylor. Dia mengatakan bahwa Stephanie adalah penggemar setia Taylor Swift.

“Setelah pertunjukan selesai, Taylor Swift membawa kami kembali ke ruang riasnya. Dia kemudian berkata kepadaku, Stephanie kau telah lama berada dalam kehidupanku dan tidak pernah meminta apapun kepadaku. Aku akan membantumu keluar dari kesulitan,” kenang Stephanie.

Saat itu, Taylor Swift mengatakan bakal mengembalikan uang yang dikeluarkan Stephanie untuk menonton konsernya. Tapi, yang terjadi justru di luar dugaan. “Taylor bilang akan mengembalikan uang yang aku pakai membeli tiket konser. Tapi, ternyata dia malah membelikan rumah untukku,” sambung dia.

Kejadian di malam itu membuat Stephanie sangat bahagia. Dia tidak menyangka sang idola mau membantu meringankan kesulitan hidupnya. “Malam itu sangat luar biasa. Dia mengulurkan tangan dan mengangkatku dari tanah. Dia adalah malaikat, akun mencintainya selamanya,” tutup dia.

(ris)