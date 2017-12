MEMOTONG alpukat ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tekstur kulitnya yang tebal terkadang menyulitkan seseorang ketika hendak memisahkan daging alpukat dari bijinya.

Jadi jangan heran jika belakangan ini Anda kerap menemukan tutorial atau panduan praktis memotong alpukat di berbagai media sosial, termasuk YouTube. Times of London melaporkan, akhir-akhir ini sejumlah ahli bedah yang tersebar di rumah sakit Inggris mengatakan bahwa mereka seringkali menangani operasi yang disebabkan oleh kecelakaan ketika memotong alpukat (avocado hand).

Masalah ini menjadi sangat serius hingga membuat British Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons meminta kepada para produsen alpukat untuk memberikan label peringatan di permukaan buah bertekstur lembut itu.

Para dokter mengatakan, cedera yang ditimbulkan saat memotong alpukat bisa saja menyerang saraf, bahkan terkadang membutuhkan tindakan operasi yang sangat serius.

“Tidak banyak orang yang menyadari bahwa alpukat yang mereka beli bisa saja terlalu matang, sehingga mereka tidak tahu cara yang tepat untuk memotongnya,” ujar Simon Eccles kepada Times of London seperti dilansir dari Food & Wine, Rabu (27/12/2017).

Eccles mengklaim, dalam kurun waktu satu minggu ia bisa menangani empat pasien yang mengalami cedera serius ketika memotong alpukat. Hal ini biasanya terjadi pada hari Sabtu, tepatnya pada saat jam makan siang.

Menanggapi hal tersebut, British Society for Surgery of the Hand memutuskan untuk melakukan sosialisasi agar semua orang mengetahui cara yang tepat memotong alpukat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa buah sudah benar-benar matang. Lalu baringkan alpukat di atas permukaan datar, kemudian potong disekitar lubang yang terdapat pada bagian ujung buah. Potonglah secara perlahan mengitari lubang tersebut hingga daging alpukat dapat dipisahkan dari bijinya.

Baca Juga:

Ingat, lakukanlah secara perlahan dan hati-hati. Kalau perlu, pastikan mata pisau tidak mengarah ke bagian tubuh Anda. Setelah itu, Anda bisa mengeruk daging alpukat dengan cara klasik menggunakan sendok, atau memanfaatkan gelas kaca.

Caranya cukup mudah. Letakkan pangkal buah pada bibir gelas kaca, sambil digenggam beri tekanan sedikit. Dengan cara ini daging buah akan lebih cepat terkupas dari kulitnya. Mudah bukan?

(tam)