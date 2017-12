BAGI Anda yang terlalu sibuk bekerja, mengonsumsi air mineral kadang sering terlupakan. Namun, mulai sekarang kurangilah kebiasaan buruk tersebut. Air mineral diketahui dapat menjaga tingkat kesehatan Anda sekaligus bisa menurunkan berat badan. Air mineral menawarkan lebih banyak nutrisi meskipun tidak memilki rasa yang khas.

Selain nutrisi, air mineral juga mengandung rendah kalori, yaitu kalori nol. Menghitung jumlah kalori yang ada pada makanan adalah bagian terpenting dari program penurunan berat badan. Menurut Centers for Disease Control and Prevention, ketika diet kita dianjurkan untuk meminum air mineral bukan minuman berkalori tinggi, seperti susu, jus manis, dan soda.

Kandungan kalori yang terdapat di air mineral bisa dilihat pada kemasan produk. Menurut FineWaters.com, hanya air kemasan yang mengandung lebih dari 250 bagian per juta dari total padatan larutan yang dapat diberi label secara legal sebagai air mineral. Air yang mengandung kurang dari 500 bagian per juta diidentifikasikan dengan kandungan mineral rendah, sedangkan yang mengandung lebih dari 1.500 bagian per juta dinyatakan sebagai air dengan kandungan mineral tinggi.

Dikutip dari Livestrong, air mineral bisa membantu Anda yang sedang menjalankan program diet karena mengandung magnesium, kalsium, sulfat, potassium, silika, dan sodium. Mineral berperan penting dalam mengatur denyut jantung, kontraksi otot, menjaga tulang tetap kuat, mentransmisikan impuls saraf, mendetoksifikasi hati, dan membantu proses pencernaan. Bikarbonat yang ditemukan dalam air mineral juga dapat membantu menjaga keseimbangan pH tubuh Anda .

Obesitas atau kelebihan berat badan merupakan faktor utama risiko pengembangan penyakit jantung. Nah, kandungan silika dalam air mineral inilah yang bisa membantu mengurangi risiko jantung. Sifat antioksidan Silica membantu dalam memperbaiki jaringan yang rusak di seluruh tubuh.

Kebutuhan yang dibutuhkan tubuh rata-rata antara 20-30 miligram setiap hari agar jantung dapat beroperasi dengan baik. Dengan menimun air mineral kesehatan jantung Anda semakin terjaga karena air mineral bisa mengandung hingga 20 milligram per botolnya.

Namun, mengonsumsi air mineral secara berlebihan juga sangat berbahaya karena itu kita perlu memastikan jumlah cairan yang masuk ke tubuh. Minum air terlalu banyak bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dan meresap sodium dari tubuh Anda.

Untuk itu, latihan perlu disertakan agar program diet Anda berhasil. Olahraga dapat mempercapat hasil penurunan berat badan. Minum air selama dan setelah sesi latihan akan membuat Anda tetap terdehidrasi dengan baik.

Dehidrasi bisa menyebabkan kelelahan dan kekurangan energi. Air bisa mengeluarkan racun dari tubuh Anda dan menjaga jaringan tubuh agar tetap terlumasi. Air juga dapat membantu mengganti cairan yang hilang akibat berkeringat.

(hel)