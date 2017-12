BENTUK cinta sejati dari seorang pria ke perempuan impiannya adalah melamar dan menikahinya. Bukan hal yang mudah untuk melakukan dua hal tersebut, namun, dengan cinta yangbesar dan niat yang tulus, hal tersebut bisa terjadi dan Anda mendapatkan kehidupan yang didambakan.

Nah, bicara proses melamar, ada banyak cara yang bisa Anda jadikan referensi. Seperti misalnya memberi kejutan di malam hari ulang tahunnya, atau memberikannya sebuah cincin dan bunga di lokasi yang dia impikan, atau bisa juga melakukan aksi pria yang satu ini.

Cukup unik memang. Tidak seperti proses lamaran pada umumnya, pria ini menjalankan aksi sekali seumur hidupnya itu dengan bantuan 3 robot yang menari mengeliling mereka. Aksi Daniel Camilleri dari Manchester menyatakan diri siap menikahi Claire Farrugia ini mendapat sorotan publik yang cukup ramai.

Pasalnya, tidak hanya memberikan cincin lamaran, tapi Daniel secara khusus mengatur 3 robot tersebut untuk bisa menari mengiringi proses lamarannya. Dibantu dengan lagu “Just The Way You Are” milik Bruno Mars, aksi Daniel ini pun mendapat perhatian penuh kekasihnya itu.

Ada alasan khusus kenapa 3 robot itu hadir dan ikut serta dalam momen bersejarah tersebut. Ternyata, Daniel dan Claire bekerja di perusahaan robotic yang sama. “Saya dan Claire sama-sama beekrja di indutri robotika, jadi sudah sepantasnya 3 robot itu ada dalam momen sacral kami berdua,” ungkap Daniel pada Daily Mail, Kamis (28/12/2017).

Aksi mereka didokumentasikan dan disebar melalui media masa. Terlihat bahwa lokasi yang dipilih Daniel untuk menyatakan janji tulusnya adalah di lokasi dia bekerja yaitu di Laboratorium Robotik Sheffield di Universitas of Sheffield.

Dari video tersebut, terdengar jelas ungkapan janji suci Daniel. “Saya tahu bahwa saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama Claire, jadi ini waktu yang tepat untuk mengutarakan janji suci saya,” kata Daniel.

Di video tersebut, Daniel bersama 3 robotnya bernyanyi dan berjoged bersama diiringi lagu yang ternyata menjadi lagu favorit Claire.

Dikisahkan, Daniel dan Claire bertemu saat mereka mempelajari robot. “Kami bertemu saat belajar master robot dan selama waktu belajar itu, kami saling mengebal satu sama lain sampai akhirnya tumbuh benih cinta itu, jadi, robot-robot ini memiliki makna yang besar untuk kita berdua,” cerita Daniel.

Terkait dengan robotnya, Daniel mengungkapkan, butuh waktu sebulan sampai akhirnya 3 robot tersebut berjoged dengan sempurna. Masalah sinkronisasi satu dengan yang lainnya dikatakannya menjadi kendala paling berat.

Sebetulnya Claire tahu apa yang dikerjakan Daniel pada robot tersebut. Tapi, Claire tidak menyangka bahwa 3 robot tersebut sengaja dipersiapkan untuk momen paling membahagiakannya. “Saya pikir Daniel bekerja seperti biasanya saja dan saya tahu bahwa 3 robot itu memang dikerjakan Daniel cukup serius. Saya sangat terkejut pada akhirnya tapi saya senang akan hal tersebut,” tutur Claire.

Mereka berdua merencanakan pernikahan di Malta. Sebab, Malta merupakan kampung halaman dari mereka berdua. Untuk waktunya, Daniel mengungkapkan masih belum ditentukan. “Yang jelas, Claire sekarang milikku,” tambahnya.

