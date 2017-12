MOMEN akhir tahun seperti sekarang, di mana banyak orang di banyak tempat sedang gembira semarak merayakan perayaan Hari Raya Natal. Mulai dari menyantap banyak hidangan lezat dan juga membuka kado Natal serta liburan tahun baru, memang semestinya jadi saat-saat yang menyenangkan.

Akan tetapi, di momen festive seperti sekarang ini malah dimanfaatkan oleh seseorang di Kanada untuk melakukan tindakan kriminal, dengan mengambil apa yang bukan menjadi miliknya.

Yup, seperti diwarta Foxnews, Kamis (28/12/2017) baru saja diberitakan seorang pencuri di Kanada telah merampok sebuah mobil trailer yang berisikan veal, alias daging sapi muda. Disebutkan lebih jelas, mobil trailer warna putih dengan logo 'W' dan "White Valley" yang tertera di sisi samping mobil ini pada awalnya terparkir di sebuah area lokasi komersial, lalu kemudian dicuri oleh sang perampok.

BACA JUGA:

Tidak tanggung-tanggung, nilai barang curian atau dengan kata lain paket-paket daging sapi muda yang dicuri tersebut disebutkan oleh BT Toronto, diperkirakan mencapai nilai USD30.000 atau sekira kurang lebih Rp40,6 juta! Nominal yang cukup fantastis bukan?

Melihat barang curian dalam kejadian pencurian ini sedikit unik alias tidak biasa, beberapa netizen di sosial media Twitter melontarkan guyonan menanggapi berita hilangnya paket-paket daging sapi muda tersebut.

"I guess you could say these guys are the Veal deal,” tulis salah satu netizen dengan nama akun @DavidAuggie .

“I guess they have a little beef with someone," ucap netizen bernama Talon Aeolus Talas pemilik akun bernama @Taeolas

BACA JUGA:

Sementara itu, menyikapi kejadian ini petugas kepolisian Toronto diketahui telah merilis pengumuman untuk meminta bantuan dan kerjasama dari para penduduk setempat untuk bisa menemukan pencuri mobil trailer berpendingin bermuatan daging sapi muda dalam jumlah sangat besar yang dicuri saat hari Natal lalu. Siapapun yang memiliki informasi seputar pencurian ini, diminta untuk segera menghubungi petugas kepolisian setempat melalui sambungan telefon, pesan singkat, atau bisa juga secara online.

Hingga berita ini disitat, belum ada keterangan lebih lanjut perihal apakah kasus pencurian daging-daging sapi ini telah menemukan titik terang atau belum. Duh! Ada-ada saja ya!

(ndr)